日本開盤漲了 台股今天跟進暫止跌？3類投資人操作原則

今天清晨收盤的美股，指數跌幅收斂，稍早開盤的日股上漲，台股經歷昨天的大屠殺後，今天能否較時止跌，備受關注。分析師表示，美股既然已經收腳，沒有跟進昨天亞股跌勢，恐慌性殺盤應該有機會暫停。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股目前不適合槓桿操作，有使用融資的投資人，此處建議減碼，因為無法完全排除台股還有持續回測的可能。如果是持有現股的投資人，操作看持股比率而定，若持股7、8成以上，只能暫時忍耐，他認為經濟大幅衰退的機率是偏低的，股市震盪整理後，還是會回到多頭軌道；持股5成的投資人，此處是很好的投資良機，可以分散的角度布局。

台股歷經黑色星期五加上黑色星期一，融資昨天大減183億元，蔡明翰認為，顯示市場已經極為恐慌，但不代表籌碼沉澱，也算不上有利於台股逐步反彈，不過，美股的提前收腳，沒有跟進昨天亞股的殺盤，倒是比較值得關注的訊號。

比台股早開盤的日股開高，漲幅持續，日本前幾天的跌幅都超過台股，台股今天有跟進暫時止跌的機會。

分析師認為，現在不到政府要出手的時機，一是這次是全球連續性的股災，不是台股自己的問題，二是台股的跌幅在全球股市中，並沒有特別顯著。