經濟衰退擔憂掩蓋聯準會放鴿 股跌債漲

美國聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，但仍不敵經濟數據蒙塵影響，因製造業景氣和就業數據顯示經濟放緩速度快於預期，引發股市下挫，但債市成了資金避風港；不過，整體股票型ETF過去一周仍獲144.5億美元資金淨流入，顯示市場逢跌抄底，其中，美國、亞洲、中國大陸、日本、歐洲分別獲得89.92億、40.47億、35.17億、6.82億、3.88億美元資金流入，但拉美、東歐出現小額資金淨流出，依產業ETF看，近周淨流入前三大產業為科技、不動產、公用事業；淨流出金額最高的產業為金融，其次為非核心消費、原物料。

富蘭克林證券投顧表示，美國7月就業報告引發美國經濟衰退擔憂，引發市場啟動風險趨避模式，但美國7月就業報告是否代表經濟衰退仍待觀察，加上短線市場已過度悲觀，建議在場內的投資人以靜制動，避免因短線市場情緒而打亂投資節奏，另方面，中東地緣政治風險及美國大選前消息紛擾猶存，建議股市比重較高者未來可逢反彈適度調降比重，轉向增持美國平衡型基金及精選收益複合債券型基金，提高資產防禦力、爭取收益並卡位聯準會降息行情。

觀察這波領跌的那斯達克指數自高檔回跌以來跌幅超過10%，進入技術性修正，費城半導體指數跌幅更超兩成，需要時間修復，所幸在科技股修正之際，低基期及防禦產業成為資金避風港，預期健康的類股輪動有助收斂大盤跌幅，看好創新成長(科技/生技)、淨零轉型(公用事業/基礎建設/氣候變遷)及亞股(印度/日本)三大主軸長線發展，建議空手者可採分批加碼或大額定期定額策略介入，靜待烏雲散去。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特‧葛拉瑟分析，科技七雄崛起使市場集中度達1970年代以來最高水準，但市場集中度可能會停滯在當前水準附近，長遠隨巨型股集中度停滯、更多類股及中小型股帶來更大貢獻，市場廣度將恢復更健康水準，多元化投資組合在未來12～18個月內應會開始跑贏大盤。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，科技股等成長型類股已從高檔回落，但目前仍有近40%標普500企業較近期高點下跌超過一成，隨市場廣度進一步改善，預期金融、能源、醫療保健、公用事業等類股將有表現機會。