台股南下載客 統一投信：搭車北上有兩秘訣

台股震盪劇烈，難得列車南下載客，投資人大多知道要把握時機上車，但是行情錯綜複雜時最怕搭錯車，好在有優質的台股主動式基金，藉由專業經理人靈活主動操作創造超額報酬、持盈保泰。

統一投信為台股基金常勝軍，據晨星統計至7月底，旗下共有統一全天候(A類型)、統一黑馬、統一統信、統一龍馬、統一奔騰、統一經建等六檔基金，成立以來為投資人創造超過1,000%的累積投資報酬，顯示即使經過多空淬鍊，統一投信的台股基金真金不怕火煉。

在挑選長線投資的基金時，除了長期績效以外，統一投信建議可用以兩點作為參考標準：

具備高淨值特色的基金，不僅成立時間要夠久，且要在經歷過金融市場多空變化後，仍保持優異的表現，才能讓基金的淨值長期以來仍穩步上升。目前台股基金淨值前三名清一色由統一投信橫掃，包括：統一全天候基金、統一奔騰基金及統一黑馬基金，其中，一直以來穩坐基金淨值王的統一全天候基金，截至7月31日，淨值高達304.54元，是目前所有台股基金中第一也是唯一一檔淨值超過300元者；統一奔騰、統一黑馬基金則分別為245.69、214.95元。

二、投研團隊

主動式基金績效打的是實力戰，背後需要大量的資源投入，只有長期以來堅持不懈地培養投研人才和基金經理人的基金公司，才能保持旗下主動式基金長期穩定的表現。基金公司的團隊戰力及對投研的重視，則可以透過歷年基金獎團體獎的獲獎紀錄觀察。統一投信歷年國內外獲獎累計已達127座，包括23座團隊獎和104座個別基金獎，得獎類別橫跨台股、大中華股票、資訊科技、亞洲新興市場等，顯示團隊在多領域皆有優異表現。

統一投信表示，就長線投資而言，優質的台股主動式基金即便扣除費用率的投資成本，報酬率大多跑贏台股ETF，長期理財建議可以主動式基金為核心資產，並以定期定額持之以恆扣款，或以日日扣、下跌加碼扣等工具，有機會追求報酬率長線向上的成長爆發力。9月底以前，透過統一投信官網定期定額/日日扣申購「統一全系列基金」，享「扣款終身0手續費」優惠，不但為投資人省下交易成本，也為長期累積財富的效益加碼。