快訊

他好奇穿「空調服」騎車真的涼嗎？網點頭：配1物直接變行走的冷風扇

陸17歲天才少女悲歌 職校生數學不可能好？

利菁羨慕林郁婷「賺進幾百億的廣告費」 感謝JK羅琳趴在地上做橋

台股今年升幅收斂至兩成 韓股轉為負報酬

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額(資料來源：彭博)
外資對亞洲股市買賣超金額(資料來源：彭博)

美國經濟衰退陰霾壟罩，市場避險情緒濃厚，加上大型科技股負面消息連發，資金持續流出新興亞股。台股上周五（2日）重挫逾千點，創史上單日最大跌點，周跌2.2%，今(2024)年以來漲幅收斂至20.68%，累計今年外資淨賣超台股達92.6億美元。韓股今年以來跌3.17%，正式轉為負報酬；越股周跌0.4%，相對持平。

中國信託投信表示，進入7月，市場負面消息接踵而來，首先美國總統參選人川普遭受槍擊受傷，隨後發表半導體「保護費」言論，澆熄半導體類股樂觀氣氛；隨後現任總統拜登宣布退選，震撼全球。緊接而來的財報季，谷歌、蘋果雖繳出不錯的成績單，但並未超出市場預期太多，而英特爾則是交出了慘澹財報，壓抑科技股走勢。隨後美國公布製造業數據與失業率，遠遠不如預期，市場擔憂經濟衰退即將到來，資金大舉撤出股市，轉向債券市場，美國10年期公債殖利率驟升、避險貨幣日圓也強升，導致全球股市陷入修正。

受經濟可能陷入衰退帶來的恐慌情緒影響，外資資金持續撤出新興亞股，最近一周淨流出45.1億美元，其中，台股即淨流出36.4億美元；而台股上周跌2.2%，也是新興亞股中跌幅最大；累計今年以來外資淨賣超台股達92.6億美元。值得一提的是，今年以來外資在韓股仍是淨買超179.8億美元，但韓股今年以來已轉為負報酬，今年跌幅3.17%，僅次於泰國的7.26%。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，去年以來受惠 AI 需求強勁發展，帶動台灣半導體供應鏈股價水漲船高，截至上周為止，今年台股仍有20%以上漲幅。但近期市場擔憂經濟衰退風險，且周末又有以巴衝突升溫等地緣政治因素干擾，加上市場傳出輝達新款伺服器出貨恐遞延，負面消息接踵而來，大幅影響投資人信心。然而AI需求確實存在，目前也已發展出多樣實質運用，庫存指數仍為供不應求，應以操作獲利調整視之，半導體發展前景依舊可期。

張圭慧表示，投資人可藉由庫存循環指數觀察市場供需狀況，勞動市場表現對比目前經濟熱度，若擔憂短期市場波動，可定期定額高股息ETF，或趁本波科技股修正調整，分批布局半導體相關ETF，尤其台股在這波回檔之餘，高股息ETF跌幅較大盤低，且隨著股價下跌，殖利率也相對提高，投資人可逢低進場，靜待衰退風險疑慮消除市場回穩，掌握加碼長線投資契機。

越股上周收1236.6點，較前一周跌0.4%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期台、韓股市波動劇烈，且韓股今年以來已轉為負報酬，但越股至今則維持近10%的正報酬，表現相對穩健。且越南政府持續祭出經濟振興政策，美國商務部雖將越南持續列為非市場經濟國家，但預期明年越股有望納入富時指數，長線發展可期。近期國際金融市場波動劇烈，投資者可審視部位變化進行調整，越南部位可拉長投資期程，緩步低接，以參與越南長線投資機會。

台股

延伸閱讀

台股超跌？他不解問「資金盤槓桿開太大嗎」 網曝2字是最大利空

台股暴跌1,807點 失守2萬關…融資餘額減182億

台股崩跌 代工五強市值蒸發4,300億

台股暴跌 半導體權值股淪重災區

相關新聞

台股2萬點震盪...ALL IN好時機？理財專家3點分析大跌原因：調整比重為佳

最近股市的跌勢兇猛，讓人既興奮又害怕，如果只是暫時的下跌，好像應該All in危機入市，但如果真的要崩盤，那現在進去就剛好被套牢，今天跟大家分享在這渾沌的時刻，我是如何思考。

台股早盤暴漲逾800點重回20,000點 台積電反撲衝高53元開868元

台股6日開盤指數為20,344.39點，上漲513.51點，早盤漲逾800點，最高來到20,640.44點。台積電（23...

日本開盤漲了 台股今天跟進暫止跌？3類投資人操作原則

今天清晨收盤的美股，指數跌幅收斂，稍早開盤的日股上漲，台股經歷昨天的大屠殺後，今天能否較時止跌，備受關注。分析師表示，美...

損益紅轉綠「逢低買進」迎接反彈錯了？網曝1前提不怕賠

股巿5日爆跌近2千點，倘若加上上週五，等於兩個交易日就跌了將近三千點。PTT網友秉持逢低買進的做法，趁著大盤下跌時持續買進，不過他也擔心這個做法是「昨日進在今日的高點」，因此自我懷疑。其他人則安撫他，只要是長期投資就不用害怕，「等個幾十年會漲回來的」。

殺1807點獲利從60％到剩37％…說不心痛是騙人的！ 專家：有把握機會補貨

短短不到一個月的時間就蒸發掉超過1/3，說不心痛是騙人的，但是這幾年來的經歷，我自認心境有磨練的比較沉著，所以當今天一片慘綠之際，還是搜尋著有哪些標的可以適合加碼買進。

9月降息2碼的機率逼近100％！ 專家：市場給聯準會的劇本是「加緊降息救經濟」

11月再降息2碼的機率也達到80％，代表現在市場給聯準會的劇本是「加緊降息救經濟」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。