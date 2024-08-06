台股今年升幅收斂至兩成 韓股轉為負報酬

美國經濟衰退陰霾壟罩，市場避險情緒濃厚，加上大型科技股負面消息連發，資金持續流出新興亞股。台股上周五（2日）重挫逾千點，創史上單日最大跌點，周跌2.2%，今(2024)年以來漲幅收斂至20.68%，累計今年外資淨賣超台股達92.6億美元。韓股今年以來跌3.17%，正式轉為負報酬；越股周跌0.4%，相對持平。

中國信託投信表示，進入7月，市場負面消息接踵而來，首先美國總統參選人川普遭受槍擊受傷，隨後發表半導體「保護費」言論，澆熄半導體類股樂觀氣氛；隨後現任總統拜登宣布退選，震撼全球。緊接而來的財報季，谷歌、蘋果雖繳出不錯的成績單，但並未超出市場預期太多，而英特爾則是交出了慘澹財報，壓抑科技股走勢。隨後美國公布製造業數據與失業率，遠遠不如預期，市場擔憂經濟衰退即將到來，資金大舉撤出股市，轉向債券市場，美國10年期公債殖利率驟升、避險貨幣日圓也強升，導致全球股市陷入修正。

受經濟可能陷入衰退帶來的恐慌情緒影響，外資資金持續撤出新興亞股，最近一周淨流出45.1億美元，其中，台股即淨流出36.4億美元；而台股上周跌2.2%，也是新興亞股中跌幅最大；累計今年以來外資淨賣超台股達92.6億美元。值得一提的是，今年以來外資在韓股仍是淨買超179.8億美元，但韓股今年以來已轉為負報酬，今年跌幅3.17%，僅次於泰國的7.26%。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，去年以來受惠 AI 需求強勁發展，帶動台灣半導體供應鏈股價水漲船高，截至上周為止，今年台股仍有20%以上漲幅。但近期市場擔憂經濟衰退風險，且周末又有以巴衝突升溫等地緣政治因素干擾，加上市場傳出輝達新款伺服器出貨恐遞延，負面消息接踵而來，大幅影響投資人信心。然而AI需求確實存在，目前也已發展出多樣實質運用，庫存指數仍為供不應求，應以操作獲利調整視之，半導體發展前景依舊可期。

張圭慧表示，投資人可藉由庫存循環指數觀察市場供需狀況，勞動市場表現對比目前經濟熱度，若擔憂短期市場波動，可定期定額高股息ETF，或趁本波科技股修正調整，分批布局半導體相關ETF，尤其台股在這波回檔之餘，高股息ETF跌幅較大盤低，且隨著股價下跌，殖利率也相對提高，投資人可逢低進場，靜待衰退風險疑慮消除市場回穩，掌握加碼長線投資契機。

越股上周收1236.6點，較前一周跌0.4%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期台、韓股市波動劇烈，且韓股今年以來已轉為負報酬，但越股至今則維持近10%的正報酬，表現相對穩健。且越南政府持續祭出經濟振興政策，美國商務部雖將越南持續列為非市場經濟國家，但預期明年越股有望納入富時指數，長線發展可期。近期國際金融市場波動劇烈，投資者可審視部位變化進行調整，越南部位可拉長投資期程，緩步低接，以參與越南長線投資機會。