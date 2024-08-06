殺1807點獲利從60％到剩37％…說不心痛是騙人的！ 專家：有把握機會補貨

你是沉醉在金牌的喜悅？還是迷失在股市的恐懼？

上週五的台股才創下最大跌點之後，今（5日）天台股跟著賣場打出慶祝獲得金牌，股價九折的優待，全場殺得投資人心慌慌，可能比坐大怒神還要來得恐懼！

台股大盤今天不但跌破兩萬點，終場還收跌1807點，等同跌幅約8.35％，在在都創下記錄，數據及心理上的壓力勘比2020年3月的疫情跌勢。

我的未實現損益從一個月前的接近60％回跌到今天的37％，才短短不到一個月的時間就蒸發掉超過1/3，說不心痛是騙人的，但是這幾年來的經歷，我自認心境有磨練的比較沉著，所以當今天一片慘綠之際，還是搜尋著有哪些標的可以適合加碼買進。買多買少一回事，有參與就感到踏實。

當然有些人會認為現在先賣掉，因為「還會繼續跌」，等股價更低的時候再補回來就好。但是我自認功力沒麼好，而且自己做事會想太多導致猶豫不決而錯過時機，因為瞭解自己心境上的缺點，所以一動不如一靜，我還是趕快找機會補貨比較實際。

之前跟大家提過，若是不曉得買什麼標的，那就買市值型ETF。或許大家可以趁這個機會來做個實驗，在大盤大跌之際買進市值型ETF，越跌越買。既然是實驗，依自己能力少量零股即可，在撐過這次風暴過後，看是否會有正向的報酬？我想經過這個實驗，你應該會對抵禦股市風暴有心理上的成長，也可能會因此找到更適合自己的操作方式。

我的方式未必是最好，卻是最適合自己心境的方式！

大家現在是急著賣？還是冷靜尋找買點呢？

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