9月降息2碼的機率逼近100％！ 專家：市場給聯準會的劇本是「加緊降息救經濟」

FedWatch定價9月降息2碼的機率已經達到99.5%了，有0.5%定價降息3碼。

而11月再降息2碼的機率也達到80％，代表現在市場給聯準會的劇本是「加緊降息救經濟」。

市場的風向變化真的很快，但假設今年會發生快速降息，那過去深受高利率影響的產業，例如汽車、房市、非必需品、小型股等，是否能迎來春天呢？近期就已經看到美國30年固定利率快速下降，而隨著降息啟動，貸款利率的下降應該有機會讓先前被政策壓抑的購買力浮現（可以參考台灣去年下半年到今年目前為止的房市），我是認為市場有機會在接下來一年內的某個時間點反映這個題材，但這一波回檔到底該抄底科技或半導體股，還是布局或加碼上述板塊，還得再多思量。

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