肇因「植田衝擊」？ 他指這一聲「咳嗽」引起全球股市雪崩

昨天全球股災，日本資深媒體人矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，其中受傷最重的是日本的日經指數，直接跌了4000多點。超過了1987年的「黑色星期一」。成為了日本史上股市下跌幅度最大的一天。

矢板明夫表示，日本股市從去年1月的2萬6000點，花了1年半終於漲到了4萬1000點。然後只2、3周就回到了3萬1000點。有點像小時候溜滑梯，花時間一步一個台階爬到滑梯頂端，一口氣就溜下來了。日本這次股災的最直接原因，是因為上個月底，日本央行總裁植田和男突然宣布升息0.25%，並在記者會上表示，「如果經濟和物價走勢符合我們的預測，我們將繼續升息」。

「聽到這個表態之後，很多投資家就坐不住了」。矢板明夫表示，因為日圓長期的負利率政策，很多投資家透過借日圓買美元，再投資美元資產的方式理財。如果日圓今後持續升息，一定會提高他們持有日圓的成本。於是，很多投資機構就匆匆地把手上的資產賣掉，換回日圓，還給銀行。

他說，這麼一來，市場上日圓的需求急遽擴大，就形成了日股跌、美股跌、日圓漲的惡性循環。而且，很多人都加了槓桿，又用AI管理，一旦超過止損線，就被強制平倉。在這一波股災中，有很多人傾家蕩產。

日本媒體把這次股災稱作「植田衝擊」。矢板明夫表示，至於植田為什麼選擇在這個時候升息，很多人說是來自政府的壓力。因為最近日元一再貶值，已經開始影響到日本的實體經濟。岸田內閣希望日本央行有所作為。於是，植田就想到了升息這個老辦法。一般認為升0.25%是一個很小的幅度。但是誰也沒有想到，這一聲「咳嗽」，引起了全世界股市的雪崩。這場股災影響之大，很可能連累到岸田首相9月份不能夠連任自民黨總裁。

「我個人認為，這場股災的原因，還有好幾個」。矢板明夫表示，一個是最近1年多以來，除了中國以外，各國的股市漲幅太大了，需要調整一下。還有就是，美國總統大選白熱化，鹿死誰手，現在很難判斷。兩黨對未來的經濟發展政策看法分歧，致使很多投資家不敢進場，選擇先保留觀望。

但是，矢板明夫表示，現在世界經濟屬於新一波的產業革命期，前景是看好的。這次股災應該不會持續很久，很多專家都分析，美國總統大選之後，還會漲回來。