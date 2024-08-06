台股兩天跌掉2,811點 投顧看反彈緊盯四訊號

台股兩天跌掉2,811點，何時見底備受關注。綜合兆豐投顧董事長李秀利、華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清看法，何時反彈可觀察四訊號，包括美股何時止跌、外資賣壓減輕、融資餘額減肥、抗跌主軸重回權值股。

分析師普遍認為，台股接連兩天被大砍，已經有殺過頭現象，5日台股多殺多，融資餘額大減182.8億元。

李秀利指出，昨天市場憂心美國經濟硬著陸、日圓升值的變現賣壓導致日股重挫、中東地緣政治風險、融資多殺多，以及英特爾財報欠佳，因相關利空無法立刻結束，市場氛圍也難馬上轉多。

李秀利認為，接下來可先觀察4月19日低點約19,300點能否有守，再看年線支撐，年線支撐不能跳空長黑K跌破，因之前跌破月線、季線、半年線都是跳空長黑，若再次跳空長黑跌破，不利盤勢止穩。

至於止跌訊號有哪些，李秀利認為，包括指數不再破新低、量縮止跌先整理、美股止跌讓渡邊太太海外變現提款壓力減輕、融資斷頭浮額反覆清洗時配合整理、抗跌主軸重回權值股、外資賣壓減輕。

外資法人昨天僅賣超687.7億元，低於市場預期，儲祥生認為，昨天賣壓來自多殺多，外資並未如預期的賣超千億元以上，顯示賣壓減輕；預計斷頭賣壓消化後，有機會止跌。

此外，大盤兩天跌掉2,800多點，高點下來不到一個月跌掉4,500多點，以過去經驗來看，已經殺很大，預計再跌有限。止跌訊號之一則是美股、台股止跌或收下影線。

黃文清表示，融資能否大減，攸關台股能否止跌，只要減得夠多，就有利於股市落底。如果反彈過程融資也能持續再減，則有助於反彈的力道。這波大盤領先大跌，不過融資餘額的減幅卻未跟上，一旦融資的浮額有效清理，就有機會跌深反彈。5日融資餘額一口氣大減182.8億元至3,075.6億元，就是個不錯的止跌訊號。



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