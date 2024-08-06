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5大利空 引爆殺盤骨牌效應

聯合報／ 國際中心／綜合報導
股災示意圖／法新社
股災示意圖／法新社

全球股市出現恐慌殺盤，綜合國外媒體報導，這波股災是五大利空引爆的骨牌效應，掀起市場去槓桿化，包括日圓升值導致利差交易平倉、對美元經濟恐「硬著陸」的疑慮、輝達等熱門股崩盤、股神砍重倉股、中東衝突風險升高等。

這次重塑全球資產的變盤時刻，日圓大漲是最大徵兆。首先是美日利差縮小，引發「利差交易」逆轉。上周日本央行意外升息，市場也幾乎認定聯準會九月降息，市場最歡迎的「賣日圓、買美元」利差交易魅力不再，投資人開始將手中的美元資產換回日圓。

MarketWatch專欄作家黃元弼指出，由於避險基金運用大量槓桿，操作套利交易，他們急忙衝向出口時，會把跨資產的波動性，傳輸到避險基金的其他部位，導致其他資產也出現去風險和降槓桿的情況，釀成混亂的恐慌性賣壓。

從上周初領失業金人數、ＩＳＭ製造業指數到失業率，一連串數據指向美國經濟持續疲軟，加上星巴克、Ｐ＆Ｇ等消費品巨頭財報不如預期，加深經濟硬著陸疑慮，引發市場擔心美國經濟從「金髮女孩」（意指經濟恰到好處）轉向衰退。

受人工智慧熱潮的驅動，之前全球資金湧入輝達等美國科技股，也造就「科技七雄」橫空出世。但在「衰退交易」下，投資人開始進入避險模式，大舉撤出這些大型科技股，引發資金輪動。

在美股大回檔之際，巴菲特掌管的波克夏公司，上周五公布財報時揭露蘋果持股已比第一季銳減近半；七月以來累計也減持約九千萬股美國銀行。波克夏的現金可能已接近兩千億美元的歷來最高，投資人視此為釋放悲觀信號，全球市場為之震撼。

哈瑪斯領袖哈尼雅在德黑蘭遭暗殺，伊朗外交部發言人五日表示，伊朗並不希望區域緊張局勢升級，但懲罰侵略者並對以色列及其冒險主義造成威懾，可強化區域的穩定與安全。市場對此更添焦慮。

美國 資產

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