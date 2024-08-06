八大行庫砸220億護盤 法人：近期策略「高賣、低買」

台股空方氣焰高漲，昨（5）日指數重挫逾1,800點、失守2萬點大關，外資連二賣、單日再賣687億元，但八大公股行庫連二買、單日重砸220億元進場護盤，僅次於8月2日的269億元，為史上第二大，兩大勢力籌碼變化，引領大盤上演19,800點保衛戰。

加權指數昨天跳空開低走低，盤中最低下探19,783點，終場下跌1,807點至19,830點，跌幅高達8.35%，創台股史上最大跌點、跌幅紀錄。

台新投顧副總黃文清表示，台股重挫主要反映幾項擔憂，包括美景氣衰退、AI晶片遞延出貨與AI投資變現時間長，以及中東戰爭風險等，而融資斷頭多殺多也是賣壓加重原因。

不過，在融資斷頭有效減肥下，指數跌深隨時醞釀反彈，台股可逐步逢低承接。

若觀察籌碼面的變化，昨天三大法人合計賣超1,050.37億元。面對外資持續賣超，八大官股行庫進場「連二買」、累計買超489.61億元。

統一投顧董事長黎方國認為，公股行庫近期與外資對作，主要策略是「高賣、低買」，趁著外資短線調節持股之際，公股行庫伺機進場加碼，以便未來外資買盤回籠，則公股行庫可再度逢高獲利了結。

黎方國強調，後續行情，國際股市表現將扮演關鍵角色，在美股真正落底前，台股年線約19,009點將是下檔支撐，只要年線不破，就有望逐步築底，醞釀反彈走勢。

指標股方面，則要留意台積電（2330）、鴻海（2317）等，若權值股走勢能否止跌回穩，代表重量級個股還是有機會重新領軍台股反攻。

兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清則進一步指出，美國經濟應不會硬著陸，台灣GDP也高成長，景氣還亮出紅燈，基本面並不差。

由於外資賣壓已經減輕，期貨淨空單也大減，加上融資餘額大減，賣壓減輕、浮額大減之下，後續即便再跌也會趨緩。



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