全球股災 台股崩跌…跌點、跌幅史上最大

美國經濟可能陷入衰退的恐慌迅速擴散，全球股市歷經上周的「黑色星期五」後續演「黑色星期一」，無差別拋售的沉重賣壓從亞洲蔓延到歐美股市，亞股又以日股跌幅高達百分之十二最驚人。台股昨延續上周五的跌勢，連兩個交易日大跌逾千點，昨更暴跌一八○七點、跌幅百分之八點三五，指數摜破兩萬點，收在一萬九八三○點，創下單日盤中最大跌幅、跌點，以及單日收盤最大跌幅、跌點等紀錄，上市櫃市值更一口氣蒸發六點二八兆元，史上最大。

法人指出，今日將測年線一萬九○○九點，跌破機率高，但融資餘額昨大減一八三點二億元，有機會開低反彈。不過，美股道瓊指數五日早盤跌逾一千點，費半和那斯達克至少重挫百分之五，是否牽動台股今天走勢有待觀察。

台股昨天殺兩波，早盤殺融資，也因為爆量導致部分券商下單Ａｐｐ當機，中午過後再殺一波當沖，終場成交量高達六六八五億元。昨天上市櫃所有類股全盤皆墨，千金股包括世芯-ＫＹ、緯穎、旭隼、祥碩、嘉澤、川湖、創意、Ｍ３１都跌停作收，第三大權值的聯發科也大跌百分之九點○八，失守千元，盤中一度僅剩九檔千元股，不過健策盤中站回千元，終場千金股檔數仍保住十檔的雙位數。

此外，權王台積電也難逃遭砍殺，盤中一度罕見觸及跌停板後打開，終場仍重挫八十八元，為台積歷來最大單日下跌金額，市值更銳減二點二八兆元，也是台股歷來個股單日市值蒸發規模最大，收盤價八一五元，失守前董座劉德音喊買防線八三七元，也成為台股爆量收黑的最大賣壓來源。

台積電七月十一日攻上歷史天價一○八○後開始修正，投資人若一股未賣，一張台積電股票不到一個月帳面減損高達廿六點五萬元。由於台積電ＡＤＲ五日早盤仍重挫約百分之四，考量市場恐慌情緒仍高，法人研判今天股價八百元保衛戰將打得很辛苦。

不只台股暴跌，日本、以科技股為主南韓股市受創也深，日本東證指數和日經二二五指數的期貨交易均短暫觸發熔斷機制，日經終場大跌四四五一點，跌幅百分之十二點四；南韓Kospi和Kosdaq現貨和期貨市場盤中也暫停了交易，Kospi收盤跌幅逾百分之八。陸港股跌幅逾百分之一，其餘如菲律賓、越南、泰國、印尼等股市跌幅都有百分之二、三。