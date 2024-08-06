高價股落難 僅剩十千金

台股昨（5）日跳空跌破半年線及2萬點關卡，千金股成為重災區，跌幅均大於加權指數，聯發科（2454）、川湖（2059）、創意（3443）、M31（6643）等四檔都退出千金俱樂部，盤面剩下十千金。

台股昨日由半導體股領跌，多檔高價半導體股單日大跌超過100元，業內人士以「哀鴻遍野」形容。台股2日收盤千金股仍有14檔，昨天竟有八檔跌停，其中，世芯-KY、緯穎、祥碩、嘉澤幾乎都是開盤沒多久遭摜殺跌停，並一路鎖死到收盤，旭隼則是持續下殺到跌停。

統計昨天共有聯發科、川湖、創意、M31等四檔退出千金俱樂部，其中，川湖、創意、M31都是跌停作收，聯發科則是盤中殺到跌停，終場跌幅略微收斂到9%、收991元。

高價股一片慘綠，千金股當中，弘塑、健策仍逆勢收紅，其中，弘塑走勢更具戲劇性，一開盤就大跌，尾盤急拉到平盤之上，終場漲30元或2.1%、收1,450元，單日震幅達11.2%。

健策開盤重挫，10時30分之後回到平盤左右拉鋸，終場漲10元或0.9%。