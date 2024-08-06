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台股崩跌 代工五強市值蒸發4,300億

經濟日報／ 記者蕭君暉林薏茹／台北報導

台股昨（5）日崩跌，AI伺服器代工五強空襲警報大作，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）及緯穎（6669）罕見都遭摜殺至跌停價收市，英業達（2356）也大跌逾9%；廣達市值失守兆元大關，遭中華電（2412）超車，落居台股市值第六大。統計AI伺服器代工五雄昨天市值共蒸發逾4,300億元。

鴻海昨日開低走低，終場收在跌停價168元、大跌18.5元，回測半年線，並爆出逾22.9萬張大量，為近四個半月以來最大量，收盤跌停委賣張數高掛4萬多張。

鴻海股價大跳水，單日市值也蒸發約2,564億元，降至2兆3,289億元。外資繼前一日大舉賣超7.1萬張後，昨日再賣超4.2萬張。

廣達昨天大跌26.5元，收在跌停價239.5元，失守年線，單日市值蒸發1,023億元，並跌破兆元大關，降至9,251億元，遭中華電超車，摔出台股市值前五大，退居第六。外資昨天續賣超廣達8,541張，近兩日累計賣超逾2.4萬張，自營商也連四賣；僅投信力挺，連四買合計3,580張。

緯穎也遭摜殺至跌停價1790元收市，下跌195元，單日市值縮水340億元、降至3,348億元。外資已連續賣超七個交易日，共出脫超過2,100張；投信連五買力挺、共買超736張。

緯創打入跌停價86.7元，下跌9.6元，單日市值縮水278億元、降為2,511億元。不過，外資昨日逢低大買緯創8,679張；投信則連三買、累計買超3,919張。

英業達終場大跌超過9%或4.45元、收43.35元，單日市值縮水超過159億、降為1,555億元。不過，外資昨日大買英業達8,083張。

外資 跌停

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