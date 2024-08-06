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台股暴跌 半導體權值股淪重災區

經濟日報／ 記者李孟珊鐘惠玲／台北報導

台股昨（5）日暴跌1,807點，半導體權值股淪為重災區，台積電（2330）領頭下殺，聯發科（2454）、日月光投控（3711）、聯電（2303）等三大指標廠同步重挫，聯發科收盤價跌破千元、聯電失守50元整數價位，合計聯發科、日月光投控、聯電單日市值共蒸發2,546.02億元。

聯發科昨日股價受大盤拖累，盤中一度觸及跌停板後打開，收盤價991元、大跌99元，跌幅9.08％，跌破千元大關，總市值蒸發1,583.35億元、降至1.58兆元。

觀察籌碼面，外資已對聯發科連13賣，累計賣超2.05萬張；自營商連三賣，投信則連二買。聯發科股價從6月下旬衝上1,500元天價後陸續修正，昨日跌破千元，波段跌幅超過33％。

聯電收盤下跌2.95元，跌幅5.58%、收49.95元，失守50元整數價位，市值蒸發369.61億元、降至6,258.24億元。

外資、自營商分別連續賣超二天、六天，累計賣超9,602張、3.44萬張。

日月光投控重摔9.41%，終場下跌13.5元、收130元，單日市值蒸發592億元、降為約5,711億元。外資連續賣超16天，累計大賣9.7萬張。

聯發科 聯電

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