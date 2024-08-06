快訊

午後大雷雨 觀察2熱帶擾動是否成颱 吳德榮曝對台影響

道瓊崩逾千點、史指重挫3% 創美股近2年最糟單日走勢

國際拳總記者會陷混亂 再稱林郁婷不符參賽資格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電面臨800元保衛戰 盤中一度罕見觸及跌停

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台股昨天跌破2萬點大關，台積電重挫逾9%，收815元。記者余承翰／攝影
台股昨天跌破2萬點大關，台積電重挫逾9%，收815元。記者余承翰／攝影

台股昨（5）日暴跌1,807點、跌幅高達8.35%，權王台積電（2330）也難逃遭砍殺，盤中一度罕見觸及跌停板後打開，終場仍重挫88元，為公司歷來最大單日下跌金額，市值更銳減2.28兆元，為台股歷來個股單日市值蒸發規模最大，收盤價815元，今天恐面臨800元保衛戰。

統計台積電股價在7月11日攻上歷史天價1,080元後開始修正，一周後（7月18日）先跌破千元，並於昨天失守900元整數價位。以7月11日最高價1,080元計算，投資人若一股未賣，一張台積電股票不到一個月帳面減損高達26.5萬元。

台積電昨天股價收815元、跌88元，跌幅約9.74%，換算導致大盤下跌逾700點，是昨天台股爆出史上最大跌點的最大賣壓來源。

台灣史上重大股災
台灣史上重大股災

台積電個股期昨天夜盤震盪激烈，一度失守800元整數關卡後翻紅，周一ADR早盤跌3.6%。考量市場恐慌情緒仍高，法人研判今天股價800元保衛戰將打得很辛苦。

外資昨天大舉賣超台積電逾4.4萬張，是導致權王股價弱勢元兇，並跌破前董座劉德音在6月4日交棒退休前喊買的837元價位。累計台積電近一個月股價大跌約18.91%，近五個交易日跌12.46%。

台積電已略為拉升2024年美元營收預測至年增24%至26%。

法人分析，台積電法說會釋出的展望符合預期，短期利多出盡，迄今市值面臨21兆元保衛戰。近期台積電股價不利因素包含美股AI股持續修正，以及美國大選引發的地緣政治議題持續干擾。

法人分析，美股近期波動加劇，包含蘋果、英特爾等都難逃賣壓，台積電ADR也在此波估值修正名單，雖然台積電基本面沒太大改變，但客戶群陸續釋出旺季不旺或季增幅度不如預期的保守展望，難免讓投資人不安，後續觀察重點可留意智慧手機、車用以及工業需求等領域市場變化。


延伸閱讀

台股崩跌 代工五強市值蒸發4,300億

台股暴跌 半導體權值股淪重災區

八大行庫砸220億護盤 法人：近期策略「高賣、低買」

台股兩天跌掉2,811點 投顧看反彈緊盯四訊號

台積電 台股

延伸閱讀

台積電跳水免驚！小摩升最新目標價1,200元振士氣

AI迎盛世 英特爾卻巨星殞落…和台積電兩樣情！謝金河：已到換CEO關鍵時刻

大盤何時能止跌？法人：台積電股價重回半年線 就是台股止跌時

台股再暴跌1600點、跌破2萬點 台積電跌破900元

相關新聞

全球股災 台股崩跌…跌點、跌幅史上最大

美國經濟可能陷入衰退的恐慌迅速擴散，全球股市歷經上周的「黑色星期五」後續演「黑色星期一」，無差別拋售的沉重賣壓從亞洲蔓延...

台股連兩交易日暴跌…金管會護市？ 周二是關鍵

台股連兩個交易日暴跌近三千點，金管會主委彭金隆昨天出面信心喊話，強調台股基本面仍穩健，若市場出現非理性的恐慌，金管會將會...

5大利空 引爆殺盤骨牌效應

全球股市出現恐慌殺盤，綜合國外媒體報導，這波股災是五大利空引爆的骨牌效應，掀起市場去槓桿化，包括日圓升值導致利差交易平倉...

台股暴跌1,807點 失守2萬關…融資餘額減182億

全球股市崩盤，東亞股市昨（5）大跌，日、韓股一度觸發熔斷，台股昨日外資再賣687.7億元，指數摜破2萬點、半年線，終場暴...

台積電面臨800元保衛戰 盤中一度罕見觸及跌停

台股昨（5）日暴跌1,807點、跌幅高達8.35%，權王台積電也難逃遭砍殺，盤中一度罕見觸及跌停板後打開，終場仍重挫88...

八大行庫砸220億護盤 法人：近期策略「高賣、低買」

台股空方氣焰高漲，昨（5）日指數重挫逾1,800點、失守2萬點大關，外資連二賣、單日再賣687億元，但八大公股行庫連二買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。