台積電面臨800元保衛戰 盤中一度罕見觸及跌停

台股昨（5）日暴跌1,807點、跌幅高達8.35%，權王台積電（2330）也難逃遭砍殺，盤中一度罕見觸及跌停板後打開，終場仍重挫88元，為公司歷來最大單日下跌金額，市值更銳減2.28兆元，為台股歷來個股單日市值蒸發規模最大，收盤價815元，今天恐面臨800元保衛戰。

統計台積電股價在7月11日攻上歷史天價1,080元後開始修正，一周後（7月18日）先跌破千元，並於昨天失守900元整數價位。以7月11日最高價1,080元計算，投資人若一股未賣，一張台積電股票不到一個月帳面減損高達26.5萬元。

台積電昨天股價收815元、跌88元，跌幅約9.74%，換算導致大盤下跌逾700點，是昨天台股爆出史上最大跌點的最大賣壓來源。

台灣史上重大股災

台積電個股期昨天夜盤震盪激烈，一度失守800元整數關卡後翻紅，周一ADR早盤跌3.6%。考量市場恐慌情緒仍高，法人研判今天股價800元保衛戰將打得很辛苦。

外資昨天大舉賣超台積電逾4.4萬張，是導致權王股價弱勢元兇，並跌破前董座劉德音在6月4日交棒退休前喊買的837元價位。累計台積電近一個月股價大跌約18.91%，近五個交易日跌12.46%。

台積電已略為拉升2024年美元營收預測至年增24%至26%。

法人分析，台積電法說會釋出的展望符合預期，短期利多出盡，迄今市值面臨21兆元保衛戰。近期台積電股價不利因素包含美股AI股持續修正，以及美國大選引發的地緣政治議題持續干擾。

法人分析，美股近期波動加劇，包含蘋果、英特爾等都難逃賣壓，台積電ADR也在此波估值修正名單，雖然台積電基本面沒太大改變，但客戶群陸續釋出旺季不旺或季增幅度不如預期的保守展望，難免讓投資人不安，後續觀察重點可留意智慧手機、車用以及工業需求等領域市場變化。



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