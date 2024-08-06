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台股暴跌1,807點 失守2萬關…融資餘額減182億

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股昨日外資再賣687.7億元，指數摜破2萬點、半年線，終場暴跌1,807點、跌幅8.3%，為史上最大跌點。記者余承翰／攝影
台股昨日外資再賣687.7億元，指數摜破2萬點、半年線，終場暴跌1,807點、跌幅8.3%，為史上最大跌點。記者余承翰／攝影

全球股市崩盤，東亞股市昨（5）大跌，日、韓股一度觸發熔斷，台股昨日外資再賣687.7億元，指數摜破2萬點、半年線，終場暴跌1,807點、跌幅8.3%，為史上最大跌點，收在19,830點，上市櫃市值蒸發6.28兆元、史上最大。

法人指出，今日將測年線19,009點，跌破機率高，不過因為融資餘額昨大減182.8億元，有望開低反彈。

台股昨日殺兩波，早盤殺融資，一度估計全天量能破兆元，量大導致部分券商下單App當機，12時過後再殺一波當沖，終場成交量為6,685億元。恐慌性賣壓下，上市融資餘額從3,258.5億元一口氣減掉182.8億元，至3,075.6億元，上櫃從1,124.1億元減掉77.2億元至1,046.9億元，上市櫃融資餘額合計減掉260億元。

台股昨日寫九紀錄，一是跌點，台股盤中1,854點、收盤1,807點均創最大跌點。第二，市值蒸發最大，上市減5.78兆元至63.56兆元，上市櫃合計69.49兆元。

第三，上市融資餘額大減182.8億元，史上最大，超過2021年5月17日的162.3億元。第四，上市櫃801家跌停，僅一家漲停，金融海嘯來最慘；上市櫃僅21家上漲、1,823檔下跌、五檔平盤。

第五，台積電（2330）一度跌停至813元，終場跌88元、收815元，單日市值減2.28兆元。第六，千金股從14檔降至十檔。第七，近月台指期、電子期跌幅均為10%，台指期跌2,152點，收19,374點、跌幅10%。

第八，外資現貨賣687.7億元、史上第七，今年來賣超4,221.5億元；期貨淨空單減5,654口至39,446口，期現貨未同步加空操作。

第九，內資部分，投信買超178.1億元、連24買，累計買超1,558.4億元。自營商賣超525.1億元，為史上最大，超過2日的賣超380.1億元。公股券商買超220.5億元，僅次於8月2日的269億元，為史上次高。

台股 融資餘額

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