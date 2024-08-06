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台積電近6交易日收盤價差129元 遭列注意股票

中央社／ 新竹5日電

台積電（2330）近6個交易日收盤價價差高達129元，且今天收在815元，為近6個交易日收盤價最低，遭列入注意股票

據證交所公告，今天共有17檔注意股票，累計次數皆為1次；其中，台積電因6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達129元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最低者。台積電7月29日收盤價為944元，今天收盤價為815元，2個交易日收盤價價差129元。

川湖、創意、祥碩、旭隼和穎崴皆因6個營業日起迄2個營業日收盤價價差，分別達186、251、191.42、185及155元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最低者，遭列注意股票。

外電報導，台積電遭Advanced Integrated CircuitProcess LLC（AICP）公司控告侵犯其專利權。台積電對此表示，此案是由俗稱專利蟑螂的非專利實施實體（Non-Practicing Entity ，NPE）提出的典型案例，案件已進入法律程序，台積電會透過司法程序捍衛自身技術。

台積電強調，公司是半導體產業的技術領導者，每年投入數十億美元獨立開發領先業界的專利技術，2023年就投資了58億美元。

台積電 股票

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