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外資單月賣超3,379億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（5）日公布，7月外資淨匯出57億美元，是史上同期淨匯出最大量，約折合新台幣1,872億元（以7月底台幣對美元收盤價32.836元估算），終結連二個月淨匯入；累計前七月淨匯入規模縮減到266億美元，市場認為，8月外資持續賣超，恐將持續抽腿台股。

外資7月轉淨匯出，也同步賣超上市櫃股票3,379億元台幣，賣超額也是2011年以來同期最大量，金管會認為，主因是政經局勢為市場帶來波動，有三大影響。

一、部分美科技股財報不如預期，造成全球市場亂流，二、微軟資安供應商CrowdStrike爆發資安漏洞，市場避險情緒也導致相關科技股賣壓，三、美國總統大選的不確定性也為資本市場帶來短期震盪，引發外資賣超。

數據顯示，從2023年11月外資淨匯入112.5億美元的史上第二大量後，連續二個月伴隨著股市資金行情，也一路淨匯入；但時序進入第3季，法人說，財報過度樂觀的高預期、景氣基本面高基期，都讓股市反轉壓力增加。

法人示警，依景氣循環周期來看，當台灣景氣對策燈號進入黃紅燈之上，股市上升周期多已進入到後段，更會在結束黃紅燈前，領先一個季度回調，等於約莫會在第4季股市將會有大幅回檔機率。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，換言之，7月外資大賣超又淨匯出，顯示外資減降台股部位的同時，也把投資本金撤出。

外資從2021年至今已連續四年的7月都呈淨匯出，從淨匯出35億美元到今年的57億美元，近四年都有淨匯出千億元台幣，今年淨匯出額更大，也是同期最大量。

從2009年來看，16年中有九年的7月外資全抽腿，8月更有12年都呈現淨匯出，市場已密切關注8月動向。

外資 新台幣 金管會

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