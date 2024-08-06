金管會評估介入時機 擔保維持率150%…救市關鍵

台股從前波高點至今已大跌18.7%，上周五（2日）擔保維持率163%，昨（5）日台股大跌，市場料維持率將隨時跌破160%，外資借券賣出占比也攀升到3.53%，三大關鍵指標持續惡化，證期局長張振山昨日評估，以前一波介入股市的市場指標數字來看，「大概擔保維持率低於150%幾，就會介入這個市場」，但他強調，目前仍有段距離。

據證交所數字，截至上周五擔保維持率163.54%，外資借賣比率是3.53%；若以前一次2022年9月底，金管會出手當時維持率是158%、外資借賣比是3.76%，這波台股崩跌，幾乎快逼近金管會救市的警戒線。

台股大跌，包括府、院、金管會、國安基金都高度關注。據了解賴總統、行政院長卓榮泰高度關注，已責成財金部會緊盯市場變化。身為市場最後一道防線的國安基金目前為止仍低調未出面信心喊話。據了解，國安基金主委、副閣揆鄭麗君已有對國安基金幕僚所分析的情勢進行了解。而基金執行秘書阮清華正「密切關注」中，至於護盤前的重大訊號是經委員會召開臨時會議，目前暫時先按兵不動。

府、院、財經部會信心喊話

金管會主委彭金隆昨說，台股受國際經濟數據、部分大型科技股財報、及中東地緣政治等影響而大跌，甚至周邊國家股市波動比台股還大，但至今台股漲幅仍居亞股之首，相對韌性強。

股市走勢終將回歸基本面，他提醒投資人多關注上市櫃公司財業務表現，要多看投資標的本質和未來展望，這才是最重要的。彭金隆強調，若未來股市發生非理性下跌，必要時會請證交所和櫃買評估採取必要措施。

臺灣證券交易所總經理簡立忠、櫃買中心總經理李愛玲昨日信心喊話，強調會密切注意國際情勢變化，必要時依主管機關指示採取穩定措施。

金融圈都知道，金管會手中有多套救市劇本，從提振多方信心的「做多」開始，再隨台股跌幅加快加重，而轉成「限制空方」，包括墊高空方成本、禁止放空。

（記者廖珮君、余弦妙、林勁傑、盧宏奇）

【小辭典】融資維持率

所謂的融資是指向券商融通資金，意即跟券商借錢買股票。而伴隨而來的就是「融資維持率」的計算，顧名思義就是維持融資的一個比率，當比率在一定標準下，券商就會要求補繳差額。

融資維持率為股票市值除以融資金額，目前券商是以「整戶維持率130%」當做指標，而非個股的維持率。也就是假設當日收盤價使整戶維持率低於130%時，券商會在當日下午寄出掛號郵件通知並通知補繳，這也是一般俗稱的「追繳通知」，投資人需要在二天內補繳差額，當大量融資追繳通知發出時，就是俗稱的「萬箭齊發」。



延伸閱讀

外資單月賣超3,379億

台股為何崩跌、要救市嗎？金管會主委 QA 一次釋疑