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少年股神們最愛的融通管道 券商千億元股票借貸喊卡

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
台股崩跌，多家券商為進行風險控管，已傳出目前整體額度逾千億元、以股票為擔保品的「不限用途款項貸款」服務喊卡，甚至有斷頭危機。 路透
台股崩跌，多家券商為進行風險控管，已傳出目前整體額度逾千億元、以股票為擔保品的「不限用途款項貸款」服務喊卡，甚至有斷頭危機。 路透

台股崩跌，昨（5）日重挫1,807點、跌幅8.3%、投資人心慌，多家券商為進行風險控管，已傳出目前整體額度逾千億元、以股票為擔保品的「不限用途款項貸款」服務喊卡，甚至有斷頭危機。

證券業者私下透露，有些券商在股市大漲時，額度已經用罄，已無法再提供借貸額度，而有些則是因近日股市大跌，利潤低、風險高，因而急踩煞車，暫時不提供服務。

據了解，目前額度用罄的券商不少，業者表示，不限用途款項貸款因撥款快速、利率低，深受年輕投資族群喜愛，甚至傳出不少「少年股神」都是用這個方式，提高投資股票的能量，使得這項業務相當火熱，不少券商因而出現額度告罄，市場傳出，這項貸款業務整體市場規模有上千億元。

證券商不限用途款項借貸
證券商不限用途款項借貸

券商分析縮手這項服務的主因包括，一、股市大漲時許多投資人申請借款，造成額度用罄；其次，借款利率不高，利率約3%左右、利潤低；三、現在台股狂跌，券商不想承擔風險。

有券商透露，相較融資利率6%，不限用途款項貸款利率僅3%左右、相對低，之前業者間彼此競爭，利率更傳出下殺到2.6%。除了利率差異，與融資同樣是股票質押，但不限用途款項貸款是依照借款人持有的股票市值，評估借貸成數，通常是該股收盤價的六成。不過券商營業員也說，每一檔股票都有一個分數，若股票的波動度、融資率很高，借貸成數就不會太好，僅有兩到三成。

投資人向券商申請不限款項貸款借款後，每個月5日必須先還利息，入券後只要賣出入券股票，不論借多少錢，投資人就必須將賣掉的該檔股票金額全數還清，券商會強迫你還款。

資深分析師丁彥鈞分析，台股這波下跌，不少股票呈現超跌，市場上會出現融資斷頭在所難免，他說，股市上兩萬點時，有投資人操作股票，不但向券商申辦不限用途款項貸款，甚至再將貸款的資金融資，等於開了兩次槓桿，資金放大的效果當股票崩跌時，斷頭的風險就大幅提升。

台股昨暴跌近兩千點，融資餘額將明顯下降，許多券商借款服務有額度、借完就沒了，有些券商額度還沒用完，但擔心股市下挫也不敢再借，預估後續投資人投資的槓桿程度會隨之降低。


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