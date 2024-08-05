快訊

奧運體操／掉槓後以為無緣奪牌 唐嘉鴻並列銅牌也傻眼

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 台積電ADR重挫4%、輝達暴跌5%

矽統、紘康6日都停牌 外界推估與這件事相關

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯電（2303）暨矽統董事長洪嘉聰。圖／聯電提供
聯電（2303）暨矽統董事長洪嘉聰。圖／聯電提供

IC設計矽統（2363）於5日公告，因為有重大訊息待公布，經證交所同意，自8月6日起暫停交易。同時，另一IC設計廠紘康（6457）因為有重大訊息待公布，也經櫃買中心同意，8月6日起暫停交易。外界預期，不排除雙方的公告有可能與併購案或股權交易相關。

聯電（2303）暨矽統董事長洪嘉聰之前提出矽統改造三招，分別是先進行減資、產品線聚焦、增加互補性。而該公司於近期已完成減資35％，減資後資本額降到約48.72億元。

洪嘉聰提到，公司體質無法馬上變好，因為產品需要開發時間，但在聚焦後，核心有競爭力的部分必須補上。未來希望能找到與矽統產品有互補性、增加營收、提高競爭力的部分。

矽統先前公告，將從關係人和艦芯片製造手中取得聯暻半導體（山東）全部股權。

IC設計 減資 矽統

延伸閱讀

「鐵飯碗」消失了？山東等地事業單位變合同工

聯電、世界 押寶逾90天

聯電2023年再生能源占比翻倍成長 穩健推動能源轉型

聯電財報／第2季毛利率衝上35.2% 稅後純益季增三成、EPS 1.11元

相關新聞

矽統、紘康6日都停牌 外界推估與這件事相關

IC設計廠矽統（2363）於5日公告，因為有重大訊息待公布，經證交所同意，自8月6日起暫停交易。同時，另一IC設計廠紘康...

台股今年遭外資賣超逾百億美元 為新興亞股最大提款機

台股今年遭外資賣超逾100億美元，為新興亞股最大提款機，接著是泰國的33.4億美元。今年以來，新興亞股仍以台股最優，但漲...

慶祝奧運奪金？股市全面九折起 法人：先轉進這檔高股息搶4%

慶祝麟洋配奪得2024奧運金牌，5日各大超商、餐飲都在打折的同時，打得更兇狠的就是台股了，全面九折起！法人表示，今年以來...

7月外資大賣超台股 金管會分析2主因

金管會指出，113年7月單月外陸資賣超上市櫃股票3379.06億元，為自100年以來同期第1大賣超，而113年截至7月底...

外資豬羊變色 金管會：7月單月淨賣超台股3379.06億

金管會公布最新的外資匯出入金額，最新統計顯示，截至7月底止，全體外資合計陸資（0.74億美元）淨匯入餘額為2720.92...

台股狂殺新台幣逆勢升1.78角 央行：跟著國際匯市走

台股今天崩跌1807點、失守20000點大關，新台幣匯率卻逆勢強漲，收盤勁揚1.78角。央行外匯局長蔡烱民說明，新台幣匯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。