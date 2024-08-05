矽統、紘康6日都停牌 外界推估與這件事相關

IC設計廠矽統（2363）於5日公告，因為有重大訊息待公布，經證交所同意，自8月6日起暫停交易。同時，另一IC設計廠紘康（6457）因為有重大訊息待公布，也經櫃買中心同意，8月6日起暫停交易。外界預期，不排除雙方的公告有可能與併購案或股權交易相關。

聯電（2303）暨矽統董事長洪嘉聰之前提出矽統改造三招，分別是先進行減資、產品線聚焦、增加互補性。而該公司於近期已完成減資35％，減資後資本額降到約48.72億元。

洪嘉聰提到，公司體質無法馬上變好，因為產品需要開發時間，但在聚焦後，核心有競爭力的部分必須補上。未來希望能找到與矽統產品有互補性、增加營收、提高競爭力的部分。

矽統先前公告，將從關係人和艦芯片製造手中取得聯暻半導體（山東）全部股權。