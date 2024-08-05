矽統、紘康6日都停牌 外界推估與這件事相關
IC設計廠矽統（2363）於5日公告，因為有重大訊息待公布，經證交所同意，自8月6日起暫停交易。同時，另一IC設計廠紘康（6457）因為有重大訊息待公布，也經櫃買中心同意，8月6日起暫停交易。外界預期，不排除雙方的公告有可能與併購案或股權交易相關。
聯電（2303）暨矽統董事長洪嘉聰之前提出矽統改造三招，分別是先進行減資、產品線聚焦、增加互補性。而該公司於近期已完成減資35％，減資後資本額降到約48.72億元。
洪嘉聰提到，公司體質無法馬上變好，因為產品需要開發時間，但在聚焦後，核心有競爭力的部分必須補上。未來希望能找到與矽統產品有互補性、增加營收、提高競爭力的部分。
矽統先前公告，將從關係人和艦芯片製造手中取得聯暻半導體（山東）全部股權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言