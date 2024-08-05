凱基證攜手證基會 推專業 ETF 顧問認證課程

國內外ETF投資浪潮勢不可擋，為滿足國人對ETF投資需求，凱基證券領先業界推出「專業ETF顧問」（ETFP, Certified ETF Professional）認證培訓課程，提供投資人更專業且值得信賴的ETF投資體驗。

凱基證券花費逾半年時間運籌帷幄本項認證培訓，不僅主動攜手證券暨期貨市場發展基金會，與海外機構及學術界共同研討課程設計方向，更廣邀產學業界堅強師資陣容。

課程第一梯次於2024年9月開課，透過強化銷售團隊在ETF領域的專業知識與市場判斷能力，凱基證券除了能協助投資人建立更正確完整的ETF投資觀念，並為喜愛投資ETF的客戶帶來更優質、專業的服務。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，隨ETF在臺灣市場發展迅速，加上市場變動頻繁、投資產品多樣化加速，證券從業人員的專業能力與素養愈來愈關鍵。

凱基證券本次主動與證基會合作推出「專業ETF顧問」認證培訓課程，係秉持著「專業、全面、認證」三大精神：1、提升業務人員專業，協助客戶建立正確觀念；2、擴展顧問金融視野，滿足投資人多元化選擇；3、配合主管機關理念，引導證券市場健全發展。

透過循序漸進地拓展同仁的專業與能力圈，打造全方位的專業銷售團隊以滿足客戶ETF投資需求。

凱基證券「專業ETF顧問」認證培訓課程廣邀ETF領域及學術界的頂尖講師團隊親自授課，打造堅強師資陣容；課程內容設計涵蓋ETF市場概況、產品設計、交易策略、風險管理等重點，並融入緊貼國際趨勢的市場動態和實務操作，確保學員們能夠學以致用，在各種市況下都能提供滿足客戶需求，透過此內部認證課程的學員，都能全面掌握對ETF運作機制和市場動態的掌握，並全面升級其專業領域的競爭力。

為滿足客戶不同人生階段的理財需求，凱基證券致力提供全方位的投資及財富管理體驗，秉持著「不為產品找客戶，而是幫客戶找到適合的解決方案」的精神，凱基證券此次成為市場先驅，與證基會攜手推出「專業ETF顧問」認證培訓課程，藉由打破傳統券商思維，全面強化銷售人員專業能力，提供投資人具差異化且值得信賴的ETF投資體驗。