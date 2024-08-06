就市論勢／晶圓代工、蘋概 可留意

經濟日報／ 吳裕良（聯邦投信投資長）

盤勢分析

台股昨（5）日收在19,830點，下跌1,807點、跌幅8.3%，指數下跌點數巨大，成交量明顯增加，延續美股在上周五的修正，亞洲股市也明顯下跌。加上黃金與美國公債的價格明顯上揚，顯示市場風險的提升。

美股主要指數上周五全數下跌。道瓊大幅度下跌610.7點、跌幅1.5%，費城半導體指數更下跌5.1%，跌幅驚人。主要反應美國7月失業率跳升至4.3%，明顯高於市場預期的4.1%，加上中東潛在的地緣政治衝突風險，導致股債市出現明顯激烈反應。

投資建議

日股、台股大幅度下滑，5日呈現全面下跌，個別子產業表現差異不大。主要在台幣匯率呈現比較明顯的反彈，盤中反彈幅度超過1.4角、0.43%，對於美股可能明顯降息的動作做了部分的反應。因此對於中長期看多的方向保持著比較樂觀的看法，因此跌深的電子股相對地的比較正面看待。

跌深電子股包括晶圓代工、PCB、ABF、蘋果概念股與AI散熱等五大族群是持續看好的子產業。但是也必須重申，地緣政治風險所帶來的不確定性還是需要謹慎應對。

美國公債 美股

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