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輝達鏈點將 野村按讚鴻海

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

市場傳出輝達將取消B100生產，且GB200將延後到明年第1季才量產。野村證券發布報告指出，未來數季，這將有利Hopper供應商和設備，以及CoWoS-S的半導體專業封測廠；不利GB200相關供應鏈，但實際影響還有待觀察。

在台廠中，野村持續建議「買進」鴻海、廣達、台達電、欣興及技嘉，對台光電從「中立」調升到「買進」，對日月光及緯創則是給予「中立」評等。

報告以「我們對Blackwell的擔憂成真」為題指出，野村5月以來就對新Blackwell及GB200出貨有疑慮，原因是製造過程非常複雜且耗電。當時野村就預期年底前GB200 NVL36機櫃只會小量出貨，甚至延到明年第1季才出貨，這代表GB200 Bianca模組要在12月前出貨，而當時輝達的目標是9月底。

野村認為，GB200 Bianca模組量產時間可能從今年9月底延後到明年元月。以此進度看，ODM廠最早出貨GB200的時間可能是明年3月，更務實來看，則是到明年第2季，這比野村原先的保守估計還要延遲約一季。

野村認為，輝達可能已取消B100生產，原因可能來自於需求問題，例如客戶可能較偏愛高效能的GB200，或是低成本的H200，或是戰略考量。有些供應商認為，輝達用B200A來取代B100，就是出於戰略因素，原因是幾乎沒競爭對手。

基於野村最近供應鏈調查，大多數公司認為，GB200即使延後量產一至兩季，也不致於影響2025年的需求，GB210A則有助於滿足客戶的部分需求。因此，應該有利新架構整體需求。

野村認為，在未來數季，這對Hopper供應鏈是正面消息。GB210A可能有利於降低二線ODM廠的設計進入門檻。H200出貨可望在今年第4季到明年第1季提高，有助於在Hopper市占高於在Blackwell市占的廠商，例如台光電。野村也將台光電的評等從「中立」升級到「買進」，目標價調高到501.5元。

台光電 輝達

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