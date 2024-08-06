快訊

台股超跌？他不解問「資金盤槓桿開太大嗎」 網曝2字是最大利空

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

戀愛連體嬰三星座！巨蟹陪伴是安全感、金牛黏人卻懂分寸、他要天天見面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法人力挺股 亮點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
十檔雙重優勢股
十檔雙重優勢股

台股近日急跌修正，跌破2萬點整數關卡，市場氣氛轉趨悲觀，法人指出，隨評價逐漸回歸合理水準，中長期資金可酌量分批低接，統一超（2912）、東和鋼鐵等財報佳，且獲法人買盤力挺個股，可優先關注。

美國經濟衰退疑慮、中東緊張情勢升溫、輝達（NVIDIA）傳出產品問題等多項利空紛至沓來，國際股市攜手暴跌，台股昨（5）日重挫1,807點，失守2萬點、半年線等多道關卡，不但電子權值股為重災區，中小型股亦賣壓沉重。

台新投顧副總經理黃文清認為，台股短線表現是籌碼與信心問題，隨市場快速去槓桿，指數將離最低點不遠，並開始嘗試跌深反彈，歷經劇烈下跌走勢後，營造逢低承接機會，操作宜回歸基本面，並採酌量低接方式布局。

篩選法人近五日逆勢買超，且第2季獲利呈現年增、季增，及累計上半年獲利年增的財報突出個股，包括東和鋼鐵、統一超、安碁資訊、華研、力旺、崇越、精測、瑞穎、大江、大統益等代表個股，昨日股價表現相對有撐。

東和鋼鐵第2季每股稅後純益（EPS）1.5元，符合預期，受惠國內鋼鐵市況穩定，尤其廠辦需求提升，帶動鋼構事業入帳增加，目前整體在手訂單接近百萬噸，鋼構新接訂單排程已達2026年，加上具殖利率優勢，股價仍守穩季線支撐。

統一超第2季EPS約3.2元，優於市場預期，主要歸功於山東統一銀座處分收益、控股公司利息收入增加、遞延所得稅費用迴轉導致稅率下降等有利條件，富邦投顧指出，除台灣事業展望正向外，菲律賓成為獲利亮點，後市股價具上檔空間。

個股 台股 東和鋼鐵

延伸閱讀

鉅橡財報／上半年 EPS 0.6元接近去年全年 高階PCB材料挹注

台股重挫破紀錄！ 網友競曝心聲：哭暈在廁所、公園哪好睡？

台股融資已顯著瘦身 台新投顧副董李鎮宇指「低接時機已到」

台股殺聲震天！外資賣超699億元 買賣超個股冠軍竟都是ETF

相關新聞

9月降息2碼的機率逼近100％！ 專家：市場給聯準會的劇本是「加緊降息救經濟」

11月再降息2碼的機率也達到80％，代表現在市場給聯準會的劇本是「加緊降息救經濟」。

全球股災 台股崩跌…跌點、跌幅史上最大

美國經濟可能陷入衰退的恐慌迅速擴散，全球股市歷經上周的「黑色星期五」後續演「黑色星期一」，無差別拋售的沉重賣壓從亞洲蔓延...

台股連兩交易日暴跌…金管會護市？ 周二是關鍵

台股連兩個交易日暴跌近三千點，金管會主委彭金隆昨天出面信心喊話，強調台股基本面仍穩健，若市場出現非理性的恐慌，金管會將會...

5大利空 引爆殺盤骨牌效應

全球股市出現恐慌殺盤，綜合國外媒體報導，這波股災是五大利空引爆的骨牌效應，掀起市場去槓桿化，包括日圓升值導致利差交易平倉...

肇因「植田衝擊」？ 他指這一聲「咳嗽」引起全球股市雪崩

昨天全球股災，日本資深媒體人矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，其中受傷最重的是日本的日經指數，直接跌了4000多...

台股暴跌1,807點 失守2萬關…融資餘額減182億

全球股市崩盤，東亞股市昨（5）大跌，日、韓股一度觸發熔斷，台股昨日外資再賣687.7億元，指數摜破2萬點、半年線，終場暴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。