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慶祝奧運奪金？股市全面九折起 法人：先轉進這檔高股息搶4%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

慶祝麟洋配奪得2024奧運金牌，5日各大超商、餐飲都在打折的同時，打得更兇狠的就是台股了，全面九折起！法人表示，今年以來大盤受到資金行情推動，樂觀的市場氛圍加上AI議題推升股市，短線上雖然國際金融情勢影響出現大幅回檔，反而是重新檢視持股的好機會。隨著本益比回落到合理區間，長線投資人或價值投資人可以趁這幾天短線跌勢緩和時，尋找適當點位分批布局。

台股5日開低走低，指數最低來到19783點，最終以下跌8.35%作收，下跌1807點，續創史上最大單日跌點。盤中台積電（2330）更罕見出現跌停，臺指期也在股市收盤後被打至跌停。

不過，以最受投資人歡迎的高股息ETF來說，投資人仍持續逢低加碼，因此今天的表現均比市值型ETF來的抗跌。統計有十檔ETF準備在8月進行除息，此波股市回檔也進一步推升ETF的配息殖利率，富邦特選高股息30（00900）、復華富時高息低波（00731）、兆豐永續高息等權（00932）單次現金殖利率均達到4%以上；國民ETF國泰永續高股息（00878）也有2.58%。

其中，配息殖利率最高的00900，在7月完成換股，除有機會避開與其他高股息基金過於集中的個股下跌的影響外，以5日收盤價計算，單次配息殖利率更衝上4.91%，高於公告當天的4.49%，股價修正後投資人不妨趁機轉進高股息ETF先領息。

加權指數5日跌破半年線，向200日移動平均尋求支撐，在多頭市場時只要股價往這兩條均線靠攏，則買點隨時都有可能出現，投資人不妨參考近期的高股息ETF配息旺季，根據富邦投信最新公告，00900將於8月16日除息，預估每受益權配息金額為每單位0.719元，相當於投資人買一張只要花1萬5，就可以領719元，最晚只要在8月15日前持有或買進，就可參與本次配息。

8月除息的台股高股息ETF配息戰況一覽表（註：00944為5/9掛牌，資料來源：公開資訊觀測站、台灣證券交易所，統計至8/5）
8月除息的台股高股息ETF配息戰況一覽表（註：00944為5/9掛牌，資料來源：公開資訊觀測站、台灣證券交易所，統計至8/5）

ETF 高股息

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