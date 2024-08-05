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7月外資大賣超台股 金管會分析2主因
金管會指出，113年7月單月外陸資賣超上市櫃股票3379.06億元，為自100年以來同期第1大賣超，而113年截至7月底，累計賣超3096.1億元，則是自100年以來同期第4大累計賣超。
113年7月單月份外陸資淨匯出57.02億美元，亦為自100年以來第7大匯出，113年截至7月底累計淨匯入265.97億美元，亦為自100年以來同期第1大累計淨匯入。
金管會也分析，7月賣超主要原因，為部分美國科技公司財報不如預期，造成全球市場亂流，加上微軟資安供應商CrowdStrike爆發資安漏洞，市場避險情緒導致相關科技股賣壓。且美國總統大選的不確定性亦為資本市場帶來短期震盪，亦引發外資賣超台股。
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