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外資豬羊變色 金管會：7月單月淨賣超台股3379.06億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會統計，外資光7月就淨賣超台股3379.06億元。圖／本報系資料照片
金管會統計，外資光7月就淨賣超台股3379.06億元。圖／本報系資料照片

金管會公布最新的外資匯出入金額，最新統計顯示，截至7月底止，全體外資合計陸資（0.74億美元）淨匯入餘額為2720.92億美元，不過7月單月外資匯出57.02億美元，使該金額較六月底的2777.94億美元降低。

而今年1至7月，外資與陸資（033億）淨匯入265.97億美元，不過7月匯出57.02億，已匯出21%，超過2成的水準，8月外資會否再以同樣的力道持續匯出，市場高度矚目。

金管會最新統計也顯示，今年以來，截至7月底為止，外資淨賣超台股新台幣3096.1億，其中，上市股票賣超2499.78億元，上櫃賣超596.32億元。

值得注意的是，截至6月底止，外資淨買超上市櫃股票還為正數，淨買超677.48億上市股票，但上櫃股票在6月已呈賣超394.52億元，上市櫃股票合計乃有淨買超282.96億元，但7月則豬羊變色，外資光7月就淨賣超台股3379.06億。

金管會也指出，2日的擔保維持率163.54%、借券賣出比率最近一週(7月29日-8月2日)平均3.40% 、外資借賣比率最近一周平均為3.17%，2日的借券賣出比率為3.92%、外資借賣比率為3.53%。

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