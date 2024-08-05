台股崩台幣為何強升1.78角 下半年影響股市的關鍵變數？外匯局長解答

手握超過5,700億美元外匯存底的中央銀行外匯局局長蔡烱民5日表示，市場憂心美國經濟有「硬著陸」風險，甚至研判聯準會可能緊急降息，但目前看起來，美國經濟仍以「軟著陸」的可能性較高，儘管市場出現提前降息的聲浪，他依舊認為，聯準會應該還是會在9月的正式會議上宣布調降利率。

台股指數5日崩跌1,800多點，新台幣匯率卻逆勢強升1.78角，形成「各走各路」的歧異現象，蔡烱民表示，主要是受到國際盤牽動，美國上周五公布的非農就業數據較弱，有些投資銀行和市場人士認為，聯準會（Fed）降息的幅度會比原本預期的大一些，進而促使包括日圓在內的主要亞幣全都在升值。

對於下半年，影響股市波動的關鍵主因，蔡烱民說，美國總統大選這個政治因素比較難估計，主要還是聚焦在美國景氣走緩與企業獲利情況，是否與預期有明顯落差，若只是個別一、二家公司的財報不理想，或整體景氣雖然走緩但還是在擴張，接下來的修正應該不會太大。

以下為採訪問答紀要。

問：台股今天跌1,800多點、史上最大，新台幣匯率收盤強升1.78角，原因是什麼？

答：以台股今天跌點來看，外資賣超700多億元並不是很多，顯然還有其他因素。除了股市反映國際盤、匯市也是反映國際盤，今天各貨幣對美元都大幅升值，尤其日圓升幅是蠻大的，匯市主要還是反映國際盤的因素。

問：新台幣匯率升值，是被日圓匯率升值力道所驅動嗎？

答：應該也不只有日圓，其他主要亞幣也都在升值。美國上周五公布的非農就業數據較弱，有些投資銀行和市場人士認為，美國聯準會（Fed）降息的幅度會比原本預期的大一些，美國10年期公債殖利率上週五大幅滑落至3.8%。且周五至今，不論日圓、歐元、英鎊等貨幣對美元也全都呈現升值走勢。

問：市場傳言聯準會可能緊急降息，可能性高嗎？

答：會講緊急降息，大都是因為股市修正很大，若不降息會陷入衰退，不過通膨與經濟等數據還很難預料，聯準會最可能還是在9月正式會議時降息，因為美國股市不論是費半、那斯達克或道瓊，台股及其他股市，今年以來還是呈現上漲。

問：近期全球股市劇烈波動，接下來美國總統大選會是影響金融市場的關鍵變數嗎？

答：市場先前比較關注聯準會的降息時程，我曾數度提過，今年不用太關心聯準會降息，就像最近大家看到美國就快降息，按照過去經驗應該對股市會好，但今年更重要的變數其實是美國景氣，市場認為美國經濟與就業市場明顯走緩，加上英特爾股價重挫，導致美股變化很大，因此，美國景氣加上企業財報，是下半年金融市場最重要的變數。

至於美國總統大選這個政治因素比較難估計，主要還是聚焦在美國景氣走緩與企業獲利情況，是否與預期有明顯落差，若只是一、二家公司財報不理想，或整體景氣雖然走緩但還是在擴張，接下來的修正應該就不會太大。

問：美國經濟會有硬著陸風險嗎？

答：目前看起來應該是沒有。市場雖然在波動，但目前看起來這樣的風險應該還是不高。

當然市場會有不同看法，例如必須緊急降息，否則經濟會硬著陸，但硬著陸的定義為何市場仍有歧見，多大的經濟衰退可以稱為硬著陸？按聯準會的經濟模型，儘管存在硬著陸的可能性，但比較起來，經濟走緩的軟著陸可能性還是高於硬著陸。

問：匯市有出現恐慌情況嗎？

答：國際匯市美元走弱的比較明顯，市場還是有一些賣美元的力道跑出來，但市場供需力道大致平衡。

有些廠商看到美元走弱了會出來結匯（賣美元），外資賣超後匯出所以會買美元，雙方力道相互抵銷、匯市今天沒有出現供需失衡的情形。

此外，有些外資先前匯入投資股票，是透過Swap（換匯）與遠匯交易預購美元，賣股後也是在Swap與遠匯市場交易，不會影響到外匯即期市場的價格。央行將密切注意未來匯市走勢。