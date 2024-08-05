台股重挫國安基金要進場？ 府院高層給答案
台股5日開低走低，終場下跌1,807點，以19,830點作收，創下史上單日收盤最大跌點。賴總統與行政院長卓榮泰高度關注，已請財金部會緊盯市場，證交所也已對外信心喊話。
台股今日出現大幅下跌，令不少投資人也相當憂心，對此，府院高層也高度關注，但為了不影響股市盤中交易，因此請證交所在收盤後召開記者會說明，穩定市場信心。
另外，政府高層也與國安基金執行祕書財政部次長阮清華保持聯繫，協助提供盤中三大法人買賣超等定期資料，必要時會指示公股基金護盤，知情官員說，如有不理性下跌，或影響市場金融秩序之虞，必要時國安基金才會研議是否有必要出手護盤。
知情官員也提到，院長卓榮泰也有注意到相關資訊，對此有所關心也都有所掌握，對於證交所信心喊話也表達尊重，如果有任何因應措施，也會由財金部會適時對外說明。
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