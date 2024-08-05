台股狂殺新台幣逆勢升1.78角 央行：跟著國際匯市走

台股今天崩跌1807點、失守20000點大關，新台幣匯率卻逆勢強漲，收盤勁揚1.78角。央行外匯局長蔡烱民說明，新台幣匯率今天跟著國際匯市走，由於美元走弱明顯，多數貨幣兌美元都大幅升值，日圓更是升勢猛烈。

台股今天上演崩跌走勢，摜破20000點大關，終場重挫1807.21點，台積電盤中罕見觸及跌停，收盤指數19830.88點，跌幅8.35%，跌點和跌幅都創歷年最高，並跌破半年線。

不過新台幣匯率不甩台股狂殺，走出自己的路，全日穩定走升，收盤收在32.639元，創逾半個月新高。

蔡烱民表示，外資今天有匯出，但出口商也進場拋匯，兩方力道差不多，「今天供需大致都有，沒有太大失衡」。

蔡烱民指出，今年以來，偶爾會有股匯不同方向的情況發生，其實是因為台股反映國際股市、新台幣反映國際匯市所致，觀察今天國際匯市走勢，美國公布的就業數據較差，市場認為美國聯準會可能得擴大降息幅度，美債殖利率走跌，8月2日到至今，不只日圓勁揚，歐元、英鎊兌美元也都升值。

媒體詢問，台股狂殺創下史上最大跌幅，接下來匯市是否會出現恐慌氛圍，蔡烱民表示，目前沒看到恐慌，畢竟匯市兩邊力道差不多，市場供需大致上沒問題。

展望國際金融市場走勢，蔡烱民認為，相較於聯準會降息時間點，他認為更重要的是美國景氣，目前來看，美國經濟明顯放緩，尤其在英特爾財報不佳消息出來後，股價暴跌，顯示美國景氣以及企業財報會是影響後續金融市場走勢的主要變數，至於美國總統大選的影響，屬於政治因素，較難預測。

蔡烱民提到，美國就業市場放緩，部分投資銀行或市場看法認為美國聯準會必須緊急降息，但他認為機率不大，最可能還是在9月會議宣布降息，按照聯準會看法，經濟硬著陸風險不高。他認為，只要整體景氣走緩但還是處在擴張期，企業財報也只有個別1、2家公司不理想，金融市場修正就不會太大。

蔡烱民補充，美股不論費半、道瓊還是那斯達克，以及台股，多數股市雖然面臨修正，但今年以來，仍呈現上漲。