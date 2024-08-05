金管會主委彭金隆：若未來股市發生非理性下跌 將採取護市措施

台股兩個交易日暴跌近3千點，金管會主委彭金隆今日親上第一線信心喊話，強調台股基本面仍穩健，且相較其他國家的跌幅，台股的跌幅還沒有日本、南韓等其他亞洲股市來得大，日股還發生熔斷的現象；他並強調，金管會已和證交所、櫃買中心持續關注股市，若市場真的有出現非理性的恐慌，金管會將會出手採取護市措施。

金管會證期局局長張振山也說明，目前台股的融資擔保維持率，還在163%，今日收盤之後的數字，要等到明日才會出爐。他指出，若是融資擔保率降至低於150%幾的水準，金管會將會採取護市措施。此外，今日市場傳出有好幾家券商系統因為投資人賣股潮而當機，他表示，經查只有永豐金證券一家券商系統有當機，並且在2個半小時之內就復原。

融擔維持率在2022年10月新冠疫情期間，曾一度跌到150%幾左右的水準，當時金管會即進場採取二大護市措施，一是限制借券，另一個則是拉高融資保證金成數，當時把限制借券的比重，從30%降至20%，上市櫃有價證券最低融券保證金成數，則由90%升至100%，如今融擔維持率在163%，已和去年金管會的進場點距離不遠，金管會是否重新採取上述二大護市措施，或是會縮短股市漲跌幅限制，從10%降至7%或是5%，周二台股大盤的表現，將是關鍵。

彭金隆今天再三對台股基本面信心喊話。他指出，近期受美國經濟數據疲弱、部分大型科技股財報不佳及中東地緣政治風險等因素，亞股波動較大，但今年以來台股的漲幅仍有20.68%，相較於日股漲7.31%、韓國0.79%、新加坡跌幅4.36%、上海跌2.34%、香港跌0.60%、深圳跌10.2%，今年以來台股表現仍較其他國家為佳。

彭金隆也特別強調多個數字來佐證台灣經濟基本面的強調，包括行政院主計總處113年5月預測113年經濟成長3.94%，較前次上修0.51個百分點、財政部公布我國113年6 月出口 399 億美元，年增 23.5%，連8個月正成長、另國發會公布113年6月景氣對策信號燈號轉為紅燈，領先及同時指標續呈上升，彭金隆認為，這顯示即使台股跟國際股市一起下跌，但經濟基本面還是有所不同。

此外，台股集中市場113年截至6月底本益比24.4，現金殖利率達2.34%，加計股票股利為2.44%，國內上市櫃公司截至113年6月底累計營收超過20兆，20.03兆元，較去年同期成長10.23%，為歷年同期次高，這也是過去台股基本面相對表現穩健的重要原因。

彭金隆也指出，台股短期雖受到國際經濟情勢與地緣政治緊張影響，但股市走勢仍將回歸基本面，彭金隆也建議投資人可多關注國內上市櫃公司財務業務情形，依本身投資策略審慎投資，金管會也將適時召集證券周邊單位研商，後續並將持續密切關注國際金融市場變化，包括美國聯準會利率政策、中東地緣政治風險等，以及總體經濟數據對台股的影響，金管會也將持續督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露，倘未來股市發生非理性下跌情事，必要時將請證交所及櫃買中心評估採取相關措施。