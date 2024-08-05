台股殺聲隆隆 融資斷頭還要斷幾天？專家這樣說

台股5日殺融資，再跌1,807點，融資餘額大降是各股市專家共同點名的止跌訊號。可惜，上周四、五融資餘額減肥速度都不夠，即便上周五也僅減33.4億元，降至3,258.5億元。到底融資斷頭壓力何時解？台新投顧表示，再三天！隨融資斷頭有效減肥，指數跌深隨時醞釀反彈，台股可逐步逢低承接。

5日加權指數跳空開低走低，盤中最低下探 19783 點，終場下跌1807點至19830點，跌幅高達 8.35%，創台股史上最大跌點、跌幅紀錄；鄰近的南韓下跌8.77%、日經225跌幅12.4%，同樣跌勢慘烈。台新投顧表示，5日台股重挫主要反映幾項擔憂，包括：美景氣衰退、AI晶片遞延出貨與AI投資變現時間長，以及中東戰爭風險等，而融資斷頭多殺多也是賣壓加重原因。

台新投顧認為，短期台股表現完全已是籌碼與信心問題，根據過去經驗，融資斷頭壓力到尾端，市場將快速去槓桿，融資維持率會出現急降至最低，隨後指數將快速見到最低點，並嘗試跌深反彈，因此雖然未來三天融資斷頭不排除仍將持續，然而在快速減肥下，也將看到指數低點；加以基本面並未如市場擔心悲觀，包括前述美國總體經濟陷入硬著陸的機會仍低，AI晶片遞延，然公版GB200仍會順利出貨，主要影響在非公版，整體主要AI伺服器影響有限。長期而言，AI硬體基礎投資是雲端廠商不得不的選擇，未來軍火競備賽持續下，AI製造股成長仍有機會，現階段僅僅是修正今年超漲的股價，未來仍期待相關AI伺服器廠商營收成長，且搭配今年加入生成式AI功能的蘋果新機，屆時將回復多頭行情；短期間，股價劇烈下跌，仍將營造出台股逢低承接的機會。