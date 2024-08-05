雄獅財報／上半年 EPS 6.64元 創上市以來半年報最佳成績

債券波動較低沒有錯，但是沒有保證獲利的非投資等級債（投資等級債也是），萬一某天突然美國經濟數據開出來又大好，那麼會不會突然不降息呢？如果反倒升息，那這些發債的企業會不會安然無恙呢？

2024-08-05 11:54