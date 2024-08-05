雄獅財報／上半年 EPS 6.64元 創上市以來半年報最佳成績
雄獅（2731）5日公告半年報，第二季合併營收74.22億元，年增34.84%、季增24.85%，單季稅後純益2.94億元，第二季單季每股純益3.15元。累計上半年營收133.66億元，年增51.96%，稅後純益6.2億元，每股純益6.64元，創上市以來半年報最佳成績。
分析上半年成長主因，國際旅遊需求強勁，團體旅遊表現亮眼，以日本、歐洲、東南亞營收佔比最高，三大主力線別合計營收較去年同期成長62%；郵輪也帶動營收成長，包括地中海郵輪榮耀號、歌詩達莎倫娜號，加上6月開始的獨家NCL 挪威郵輪奮進號等32趟次航程，可望一路挹注業績至9月。
展望後市，暑假銷售暢旺，之後緊接將有賞楓、滑雪、跨年等秋冬旅遊季節來臨，目前部份地區的跨年訂單能見度已近5成，加上中、大型企業客戶陸續提出獎旅團規劃需求，以及美國旅遊市場日漸熱絡，下半年整體旅遊市場值得期待。
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