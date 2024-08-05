千金股數量近腰斬 台股19千金榮景瞬變10千金

國際股市動盪，台股今天重挫1807.21點，創史上最大跌點，失守2萬點關卡。高價股成重災區，有過半的千金股跌停，聯發科等4檔跌破1000元大關，台股剩10千金，在不到1個月時間，千金股數量自高峰的19檔幾近腰斬。

台股今天爆量重挫，終場大跌1807.21點，收在19830.88點，成交量新台幣6407.93億元。在市場恐慌氣氛升高下，高價股面臨沉重賣壓，世芯-KY、緯穎、旭隼、祥碩、嘉澤、川湖、創意及M318檔千金股重挫跌停。

其中，川湖、創意和M31股價跌破1000元大關，川湖收在959元，創意收在954元，M31收在936元；聯發科股價也遭打落1000元之下，收在991元，下跌99元，跌幅逾9%，台股剩10千金。

台股自高點24416.67點回檔，至今累計大跌4585.79點，跌幅達18.78%。華城、亞德客-KY、台積電和穎崴股價已陸續跌破1000元大關，鈊象也因每股配發35元現金股利及10元股票股利影響，股價滑落至1000元大關之下。千金股數量在不到1個月時間自19檔幾近腰斬。

半導體設備廠弘塑及均熱片廠健策股價表現相對強勢，震盪收高；其中，弘塑收在1450元，上漲30元，健策力守1000元關卡，收在1040元，上漲10元。

此外，信驊、大立光、世芯-KY、力旺、緯穎、旭隼、祥碩及嘉澤股價維持在1000元之上。