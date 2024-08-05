快訊

奧運體操／中日選手接連失誤！唐嘉鴻掉槓仍摘銅 中華隊再添獎牌

千金股數量近腰斬 台股19千金榮景瞬變10千金

中央社／ 記者張建中新竹5日電

國際股市動盪，台股今天重挫1807.21點，創史上最大跌點，失守2萬點關卡。高價股成重災區，有過半的千金股跌停，聯發科等4檔跌破1000元大關，台股剩10千金，在不到1個月時間，千金股數量自高峰的19檔幾近腰斬。

台股今天爆量重挫，終場大跌1807.21點，收在19830.88點，成交量新台幣6407.93億元。在市場恐慌氣氛升高下，高價股面臨沉重賣壓，世芯-KY、緯穎、旭隼、祥碩、嘉澤、川湖、創意及M318檔千金股重挫跌停。

其中，川湖、創意和M31股價跌破1000元大關，川湖收在959元，創意收在954元，M31收在936元；聯發科股價也遭打落1000元之下，收在991元，下跌99元，跌幅逾9%，台股剩10千金。

台股自高點24416.67點回檔，至今累計大跌4585.79點，跌幅達18.78%。華城、亞德客-KY、台積電和穎崴股價已陸續跌破1000元大關，鈊象也因每股配發35元現金股利及10元股票股利影響，股價滑落至1000元大關之下。千金股數量在不到1個月時間自19檔幾近腰斬。

半導體設備廠弘塑及均熱片廠健策股價表現相對強勢，震盪收高；其中，弘塑收在1450元，上漲30元，健策力守1000元關卡，收在1040元，上漲10元。

此外，信驊、大立光、世芯-KY、力旺、緯穎、旭隼、祥碩及嘉澤股價維持在1000元之上。

元大 台股

延伸閱讀

理性面對震盪走勢...台股崩跌 證交所曝「目前沒有救市措施」

台股重挫1,807點 三大法人賣超1,050億元

台股重挫1807點 創單日最大跌點與跌幅紀錄

台股今日暴跌近2千點 證交所將在下午三點宣布救巿措施

相關新聞

7月外資大賣超台股 金管會分析2主因

金管會指出，113年7月單月外陸資賣超上市櫃股票3379.06億元，為自100年以來同期第1大賣超，而113年截至7月底...

外資豬羊變色 金管會：7月單月淨賣超台股3379.06億

金管會公布最新的外資匯出入金額，最新統計顯示，截至7月底止，全體外資合計陸資（0.74億美元）淨匯入餘額為2720.92...

台股重挫國安基金要進場？ 府院高層給答案

台股5日開低走低，終場下跌1,807點，以19,830點作收，創下史上單日收盤最大跌點。賴總統與行政院長卓榮泰高度關注，...

慶祝奧運奪金？股市全面九折起 法人：先轉進這檔高股息搶4%

慶祝麟洋配奪得2024奧運金牌，5日各大超商、餐飲都在打折的同時，打得更兇狠的就是台股了，全面九折起！法人表示，今年以來...

台股狂殺新台幣逆勢升1.78角 央行：跟著國際匯市走

台股今天崩跌1807點、失守20000點大關，新台幣匯率卻逆勢強漲，收盤勁揚1.78角。央行外匯局長蔡烱民說明，新台幣匯...

台股崩台幣為何強升1.78角 下半年影響股市的關鍵變數？外匯局長解答

手握超過5,700億美元外匯存底的中央銀行外匯局局長蔡烱民5日表示，市場憂心美國經濟有「硬著陸」風險，甚至研判聯準會可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。