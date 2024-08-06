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損益紅轉綠「逢低買進」迎接反彈錯了？網曝1前提不怕賠

聯合新聞網／ 綜合報導
台股重挫影響投資人信心。記者余承翰／攝影
台股重挫影響投資人信心。記者余承翰／攝影

股巿5日爆跌近2千點，倘若加上上週五，等於兩個交易日就跌了將近三千點。PTT網友秉持逢低買進的做法，趁著大盤下跌時持續買進，不過他也擔心這個做法是「昨日進在今日的高點」，因此自我懷疑。其他人則安撫他，只要是長期投資就不用害怕，「等個幾十年會漲回來的」。

台股5日跳空開低走低，權值股台積電（2330）領跌，各類股齊挫，盤面上一片慘綠，終場以19,830.88點，下跌1,807.21點，跌幅8.35%，成交量6,407.94億元，三大法人賣超1,050.37億元。

一名網友在PTT發文表示，他投資ETF，秉持逢低買進的存股原則，他今年以來只要遇到大盤下跌就進場，近期下跌也都照樣買進，不過他表示，眼看損益第一次從紅色變綠色開始自我懷疑，「仔細想想，最近大跌幾百點買的，都沒有漲回去，那難怪會變成綠色呀，因為不是逢低進場，而是昨日進在今日的高點呀，我秒懂了什麼」。

該網友說，週一台股重挫他依然有進場，不過心情有點五味雜陳，他說，「點開今年已領股利試算，還不錯呀，比存銀行好很多耶，只是看到近期連續地大跌 還沒有盡頭，就會懷疑自己這樣子真的沒錯嗎？還是錯了呢？」

其他人則留言「年底再來看，你就會感謝自己」、「五年後你會贏」、「etf看你買什麼，基本上比個股穩」、「20年後你會贏，急啥呢」、「ETF是存股不是做價差」、「十年後再感謝自己就好」、「不要急，投資是一輩子的事」、「我大跌大漲股最長套一年半」、「一直買就會贏，本多終勝是真理」。

還有人留言「etf往回看，過去金融危機etf跌到多少，最後還不是漲回來，00878 2年前一度跌到快破發，後來還不是慢慢爬回來，留錢買到底會贏」、「記住現在的感覺，過幾年從新的高點崩下來就換你安慰新的韭菜了」、「56、878以前有經過空頭試煉，其他的剛好可以測試空頭耐受度」。

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