理性面對震盪走勢...台股崩跌 證交所曝「目前沒有救市措施」

台股崩跌，證交所總經理簡立忠表示，面對國際情勢造成市場波動，應回歸基本面理性評估，審慎理性面對近期台股震盪走勢，必要時將採取各項穩定市場措施，但目前還沒有具體措施要推出。

台股今日開低走低，盤中賣壓出籠，一度大跌1855點，指數最低跌到19783點，終場下跌1807點，以19830點作收，繼上周五跌1004點後，再度創下史上單日收盤最大跌點，證交所也緊急舉行記者會說明。

簡立忠表示，受到美國公布經濟數據不佳、中東衝突緊張影響，市場不安情緒高，儘管近日受到美國四大指數重挫影響，台股也陷入震盪，但長期而言，台股全年漲幅10.6%，相對於亞洲主要市場表現仍佳，市場各項風險控管機制也發揮預期功能，整體市場結算交割秩序良好。

簡立忠指出，台灣出口表現優於預期，台經院預估今年經濟成長率為3.85%，國發會公布6月景氣燈號也亮出紅燈，顯示台灣景氣表現穩健，而上市公司今年累計營收19.20兆元，年增10.43%，營運極具韌性。

對於會不會有救市措施，簡立忠則說，會配合主管機關相關穩定政策，而主管機關也很注意觀察情勢，證交所也會提高警覺注意，以往疫情、俄烏戰爭時，市場不理性下挫達到一定幅度，發行面、交易面都有過有措施，但目前還沒有推出股市穩定措施。

但證交所目前僅是對市場信心喊話，簡立忠說，要不要有救市措施，根據過去經驗，判斷的內容包括是否是非理性、持續擴大，後續仍會高度密切注意。他也強調，即便台股連日大跌，今年到目前都還有10%的漲幅，但只要主管機關有決策，證交所都會配合。