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台股重挫1,807點 三大法人賣超1,050億元
台股5日跳空開低走低，權值股台積電（2330）領跌，各類股齊挫，盤面上一片慘綠，終場以19,830.88點，下跌1,807.21點，跌幅8.35%，成交量6,407.94億元，三大法人賣超1,050.37億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超699.6億元，投信買超174.38億元，自營商賣超（合計）525.15億元，其中自營商（自行買賣）賣超183.01億元，自營商（避險）賣超342.13億元。
台股開低走低，早盤以20,982.92點開出，下跌655.17點，台積電盤中曾遭摜殺到跌停813元，拖累大盤指數下滑至19,783.5點，重挫1,899.59點，創盤中最大跌點，台積電雖以815元收盤，仍大跌88元，影響大盤指數約650點。
另外，鴻海（2317）收在168元跌停板，下跌18.5元，影響大盤指數約73點；聯發科（2454）收991元，失守千元關卡價位，下跌99元，影響大盤指數約45點；富邦金（2881）、廣達（2382）、台達電（2308）、國泰金（2882）也都收黑，各自都影響大盤指數超過20點。
台股5日盤面上一片綠油油，終場則以19,830.88點收盤，下跌1,807.21點，創單日收盤最大跌點。
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