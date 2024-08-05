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台積電盤中罕見跌停 收盤815元 成台股大跌元凶

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤重挫超過1700點，跌破2萬點大關，台積電也在盤中一度跌停至813點，單日市值蒸發超過2兆元。記者余承翰／攝影
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤重挫超過1700點，跌破2萬點大關，台積電也在盤中一度跌停至813點，單日市值蒸發超過2兆元。記者余承翰／攝影

台股今日大震撼，創下史上最大跌點，指數重挫1807.21點，跌幅達8.36%，台指期更在尾盤摜殺跌停，以19734點作收，台股權王成為空方摜殺標的，隨美股和亞股大幅修正，台積電在跌破半年線後賣壓加重，今日盤中一度遭摜壓至跌停價813元，跌90元，最後雖以815元作收，也大跌88元，成為今日跌幅逾1800點的元凶。

台積電今日大跌，反映市場對美國各項經濟指標惡化，經濟可能無軟著陸感到擔心，加上市場傳出輝達新一代Balckwell架構的AI晶片B200可能延後出貨，AI概念股成為今日殺盤重心，B200主要伺服器組裝廠鴻海及IC設計龍頭聯發科也被打到跌停，市場信心全面潰散。

台積電今日股價跌破半年線，單日市值蒸發2.28兆元，市值降至21.08兆元，但也激發股民趁大跌買零股，零股交易超乎異常熱絡，在近11點時，成交量已破78000張，零股交易更破710萬股。

針對輝達新一代B200晶片延後推出，目前輝達和台積電都未做任何回應，但多數供應鏈認為，台積電採接單式生產，且等待輝達新晶片的客戶大排長龍，應不會影響台積電長期訂單動能，短期回檔，套句台積電經營層的操作建議，長期持有且逢低布局是最好的投資策略，今日小資族似乎也順應經營階段的建議，勇於在台股大跌進場。

台積電2024年上半年自結合併營收1.26兆元、年增27.96％，營業利益5355.74億元、年增23.63％，歸屬母公司稅後淨利4733.3億元、年增21.75％，每股純益18.25元，齊創同期新高。

台積電稍早在法說會提出本季財測，預期第三季合併營收將升至224～232億美元，季增7.58～11.42％、年增達29.64～34.27％，中位數228億美元，季增9.5％、年增達31.96％。在新台幣32.5元兌換1美元的匯率基礎下，台積電本季合併營收估落於7280～7540億元，約季增8.09～11.95％、年增達33.15～37.91％，中位數7410億元，季增10.02％、年增達35.53％，續創歷史新高；毛利率估升至53.5～55.5％、營益率估升至42.5～44.5％，將可望繳出「雙升」佳績。

台積電 輝達

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