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AI巨頭財報不如預期引爆賣壓？ 法人這樣解釋

中央社／ 台北5日電
台積電午盤一度跌停。圖／擷取自三竹股市
台積電午盤一度跌停。圖／擷取自三竹股市

美國AI巨頭財報不如預期引爆賣壓，台積電5日股價一度亮燈跌停，AI族群一片慘綠。法人認為，AI長線趨勢不變，AI相關科技公司財報不如預期，並非AI需求不足，反而是市場上需求成長太快。

滙豐投信基金經理人楊博翔分析，近期多家美國科技巨頭執行長在財報會議中指出，營收不如預期原因並非AI需求不足，而是市場上需求成長太快，相關服務量能追趕不上市場需求；隨著AI相關基礎建設逐步到位後，成長動能將重新加速。

滙豐投信分析，7月美股走勢劇烈震盪，反映出市場對科技股高估值、降息啟動、經濟動能及美國大選的不確定性，信心面與資金面都受到衝擊。

但從近期各科技巨頭發表的財報來看，驗證了AI市場需求高速成長，即便科技巨頭爭相投入高額資本投資，仍趕不上市場的爆量需求。大型雲端與算力業者如何加速投資以滿足市場，反而是解決當前瓶頸的關鍵。

匯豐投信重申，AI人工智慧的新產品與新應用，將帶動市場成長，目前仍身處浪潮發展的初期，對AI長多看法不變。

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