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台股崩跌1807點失守2萬 人工智慧AI概念股多檔跌停

中央社／ 台北5日電
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤早盤重挫超過1700點，一度跌破2萬點大關。聯合報系記者余承翰／攝影
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤早盤重挫超過1700點，一度跌破2萬點大關。聯合報系記者余承翰／攝影

台股今天上演崩跌走勢，一舉跌破20000點大關，終場重挫1807.21點，台積電盤中罕見亮燈跌停，收盤指數19830.88點，跌幅8.35%，跌點和跌幅都創歷年最高，並跌破半年線。

權值股台積電跌破半年線，盤中曾觸及跌停813元，重挫90元，創盤中最大下跌金額，最後收815元，下跌88元，跌幅達9.75%，單日盤中及收盤跌點皆創紀錄。鴻海以168元跌停作收，下跌18.5元。

高價股也有多檔跌停，川湖、M31、創意盤中跌破1000元大關。

股價相對有撐的個股，包括健策一度跌破千元，最後收1040元，上漲10元，漲幅0.97%，世界先進以117.5元平盤作收；台積電設備概念股弘塑收1450元，上漲30元，漲幅2.11%。

AI晶片出貨傳出雜音，外媒報導，輝達AI新晶片Blackwell系列因設計瑕疵，將延後交付客戶，人工智慧AI概念股包括廣達、緯穎、緯創、技嘉，以及散熱雙雄包括雙鴻、奇鋐全都跌停。

分析師指出，此波台股大跌，是對上半年漲多後的修正，而美股、日股、台股都是上半年漲最多的股市，這波修正壓力最大。今天大跌超過1800點，是因為融資斷頭所致，等於將上半年漲幅吐回2/3，上市櫃超過700檔跌停。

台積電 台股 跌停

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