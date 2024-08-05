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看好AI長期趨勢 分析師建議逢低卡位

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
從近期各科技巨頭發表的財報來看，驗證AI市場需求高速成長。（路透）
從近期各科技巨頭發表的財報來看，驗證AI市場需求高速成長。（路透）

美股、亞股同步震盪走跌，反映出市場對科技股高估值、降息啟動、經濟動能及美國大選的不確定性，信心面與資金面都受到衝擊。財富管理專家表示，從近期各科技巨頭發表的財報來看，驗證AI市場需求高速成長，科技巨頭持續投入高額資本投資，大型雲端與算力業者仍加速投資以滿足市場需求，對AI長多看法不變。

滙豐投信指出，當前是AI人工智慧新產品與新應用帶動市場成長，目前正處在AI黃金10年發展浪潮初期，建議投資人可運用多重資產策略布局方式，降低市場帶來不確定的風險，並適時逢低布局，藉以掌握科技成長股的長線投資契機。

滙豐超核心優化多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金預定基金經理人楊博翔表示，以近期多家美國科技巨頭執行長在財報會議中指出為例，科技公司營收不如預期的原因並非AI需求不足，而是市場上需求成長太快。即便是加速投資以提高AI相關服務量能，仍遠追趕不上市場需求，並預示著下半年在搭配AI基礎建設逐步到位後，成長動能將重新加速。

楊博翔指出，除了AI相關科技產業外，目前尚未完全獲得市場關注的另一潛在受惠者是發電行業。主因在於AI應用需要耗費極大量的電力，預估2030年前以每年10%的速度成長。因此目前新建的大型資料中心無不「逐電而居」，何處能提供充足電力供給、落腳該處的潛力越大。對比長期美國電力需求近乎零成長而言，基礎建設的前景已因AI而不可同日而語。

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