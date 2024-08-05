台積電盤中觸跌停嚇壞大盤 終場收815元、市值21.13兆

台積電（2330）最後一盤爆4,054張買單，股價收在815元，下跌88元，跌幅9.74%，市值縮水2.28兆元，降至21兆1,358億元；台積電午盤過後曾遭摜殺至跌停813元，台股大盤指數也重挫至盤中最低點，一度下跌1,899.59點，終場則是收在19,830.88點，下跌1,807.21點。

上周五美股四大指數收跌，台積電ADR收跌5.26%；美股大跌，台股早盤也跳空開低，以20,982.92點開出，下跌655.17點，指數開低走低，盤中暴跌逾千點，一度下滑至19,783.5點，盤中大跌1,899.59點，台積電在午盤過後也觸及跌停813元。

台積電早盤以852元開出，跌破900元關卡價位，下跌51元，市值急縮1兆3,226億元，下滑至22兆954億元，盤中最低則是遭摜殺到跌停813元，重挫90元，市值一口氣蒸發2兆3,340億元，下滑至21兆840億元，但終場則是以815元收盤。

台積電下跌88元收盤，市值蒸發2兆2,821億元，降至21兆1,358億元，拖累大盤指數約650點；台股終場收在19,830.88點，下跌1,807.21點；鴻海（2317）收在168元跌停板，下跌18.5元，影響大盤指數約73點；聯發科（2454）收991元，失守千元關卡價位，下跌99元，影響大盤指數約45元。