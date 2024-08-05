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台股遭血洗重挫逾1800點 終場收盤跌破2萬點

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
在美股四大指數上周五全面重挫下，台股今天重跌1807.21點，最終收盤在19830.88點，跌破2萬點大關。記者余承翰／攝影
在美股四大指數上周五全面重挫下，台股今天重跌1807.21點，最終收盤在19830.88點，跌破2萬點大關。記者余承翰／攝影

台股遭血洗，終場暴跌1807點，跌幅8.35%，摜破2萬點，以19830點作收，創下盤中、收盤跌點、跌幅最大等多項紀錄，成交量爆出6400餘億元。其中，台積電盤中也一度跌停，市值蒸發2.3兆元，終場大跌88元，收815元。

分析師表示，美股恐慌，引起亞股股災，台股加速趕底，接下來要觀察美股包括企業財報表現、外資期貨空單是否不再擴大、投信ETF資金是否持續流入市場，以及融資減肥水位。

今日上市櫃所有類股全盤皆墨，千金股包括世芯-KY、緯穎、旭隼、祥碩、嘉澤、川湖、創意、M31都跌停作收，盤中一度僅剩9檔千元股，不過健策上午拉回平盤，站回千元，終場千金股檔數仍保住10檔雙位數。

主要權值股部分，除台積電大跌9.74%，鴻海、台達電、廣達、緯創、國巨、都以跌停價作收。

國際股市方面，亞股日經指數午盤過後再殺一波，跌幅擴大到12%以上，南韓股市跌幅也超過9％。

分析師指出，美股納斯達克指數連三周下跌，自七月上旬高點回檔超過一成，陷入修正領域，費城半導體自高點壓回也超過二成，出現熊市疑慮。另外，美國經濟數據走弱，失業率升至三年高點，加大市場對經濟衰退擔憂，美股恐慌指數VIX也達一年半來高點。

而日本宣布升息，影響日圓匯率，對日企業與股市形成壓力，日本貨幣政策未來可能走向常軌，引起一些去槓桿操作，影響其他國家資金配置，熱錢出現大挪移。

另外，分析師認為，本周周末又爆出三隻黑天鵝，包括巴菲特將蘋果持股砍半、輝達GB200可能延遲出貨、以伊恐開戰。也增加市場恐慌程度。

台積電 美股 跌停

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