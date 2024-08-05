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直播／台股爆跌近2千點 證交所親上火線宣布救巿措施

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台股大跳水！失守2萬點大關 重挫1,807點收19,830點 台積電大跌逾9%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤重挫超過1700點，跌破2萬點大關。記者余承翰／攝影
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤重挫超過1700點，跌破2萬點大關。記者余承翰／攝影

台股5日開低走低，已連續二日創下史上最大跌點，終場收19,830.88點，失守2萬點大關，跌1807.21點、跌幅8.35%，成交金額6,407.9億元。另外，櫃買指數也同樣殺盤，收跌7.8%。台積電（2330）收815元、大跌88元，跌幅逾9%。

綜觀台股盤面上，漲停家數0家、跌停家數430家、上漲家數僅9家、下跌家數達1,015家，整體而言一片慘綠。

在成交量排行榜中，個股方面，值得注意的是，中大型工具機製造廠喬福（1540）收漲9.7%，成交量達12.8萬張表現一枝獨秀。反之，中石化（1314）、泰金寶-DR、緯創（3231）、廣達（2382）、昆盈（2365）、宏碁（2353）、高鋒（4510）、穎漢（4562）、鴻海（2317）、金寶（2312）、中工（2515）、群創（3481）等，紛紛打至跌停板。

另外，反向型ETF則逆勢上衝，包括元大台灣50反1不僅收漲停、更爆量100萬張，衝上成交量排行榜第一；富邦台灣加權反1、國泰台灣加權反1、期元大S&P日圓正2、元大美債20年正2、國泰20年美債正2、富邦NASDAQ反1、期元大S&P石油反1等紛紛上攻；元大台灣50正2跌19.2%、國泰費城半導體跌10.6%。

統一投顧分析，美國就業數據令市場擔心經濟已陷衰退，日圓狂升推波全球資金去槓桿，風險性資產遭拋售下，股市承壓。加上巴菲特、黃仁勳、貝佐斯等高層賣股影響信心，輝達（NVIDIA）最新晶片遞延拉貨，短線上利空集結。

另外，外資空單維持4萬口以上，技術面及籌碼面仍未見轉佳跡象，現階段操作需謹慎；在未見止跌訊號前，嚴控持股率，汰弱留強，可優先觀察基本面佳的高殖利率概念股，中長線搭配戶外運動概念股、航空觀光、金融保險及先進半導體等族群。

台股崩盤 證交所將出手救市

【聯合報／記者朱漢崙／台北即時報導】股巿今日爆跌近2千點，倘若加上上週五，等於兩個交易日就跌了將近三千點，證交所將在今天下午三點召開記者會，就近日股市變動與因應措施進行說明，亦即會宣布救巿措施。

此外，由於台股連日來暴跌，國安基金臨時委員會會議也不排除將召開討論對股市的因應對策。

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