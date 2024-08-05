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台積電單日市值蒸發2.28兆元寫新紀錄 800元拉警報

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤重挫超過1700點，跌破2萬點大關。記者余承翰／攝影
美股賣壓一路蔓延到亞洲股市，台股在今早開盤重挫超過1700點，跌破2萬點大關。記者余承翰／攝影

台股隨著美股與亞股大舉修正，台股5日股災跌逾1,800點大型權值股台積電（2330）是空方摜壓標的，罕見盤中一度遭摜壓至跌停價813元，跌90元，終場打開跌停收815元，下跌88元，跌幅9.75%，單日市值蒸發2.28兆元創新紀錄。單日市值蒸發幅度也已超過先前法說會後一周市值累積蒸發的2.07兆元，明日並將面臨800元保衛戰。

台積電2日季線失守且900元關卡拉警報，終場收903元，收跌57元，單日下跌金額創新紀錄，市值降至23.42兆元，單日市值蒸發1.47兆元。而今日台積電持續重挫，換算收盤價市值降至21.14兆元，較前一個交易日蒸發2.28兆元。

台積電盤中擴大下殺跌點創新紀錄成為大盤盤中再度跳水跌逾1,800點的主要因素。

美股近期波動加劇且殺聲隆隆，引發大型科技股股價修正，包含蘋果、英特爾等都是如此，台積電ADR也在此波估值修正名單。法人分析，台積電基本面沒太大改變，不過，台積電客戶群陸續釋出旺季不旺或季增幅度不如預期的保守展望，對於台積電下半年營運影響有待觀察，智慧機、車用以及工業需求持續疲弱或緩慢復甦將是影響下半年關鍵。

法人也分析，台積電法說會後已顯示短期利多因素已鈍化，相關展望多在預期範圍、沒太多驚喜，隨著短期利多出盡迄今市值面臨21兆元保衛戰。近期台積電股價不利因素包含美股AI股持續修正引發利多出盡疑慮，同時美國大選引發的地緣政治議題也持續增加股價修正的不利影響。

台積電 美股

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