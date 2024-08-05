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台股今日暴跌近2千點 證交所將在下午三點宣布救巿措施
股巿今日暴跌近2千點，倘若加上上週五，等於兩個交易日就跌了將近三千點，證交所將在今天下午三點召開記者會，就近日股市變動與因應措施進行說明，亦即會宣布救巿措施。
此外，由於台股連日來暴跌，國安基金臨時委員會會議也不排除將召開討論對股市的因應對策。
台股今天終場暴跌1807點，跌幅8.35%，摜破2萬點，以19830點作收，創下盤中、收盤跌點、跌幅最大等多項紀錄，成交量爆出6400餘億元。其中，台積電盤中也一度跌停，市值蒸發2.3兆元，終場大跌88元，收815元。
分析師表示，美股恐慌，引起亞股股災，台股加速趕底，接下來要觀察美股包括企業財報表現、外資期貨空單是否不再擴大、投信ETF資金是否持續流入市場，以及融資減肥水位。
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