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專家：美國聯準會太晚降息 是此波美股大崩盤主因

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。歐新社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。歐新社

為何台股上周五、本周一連續二天大崩盤？對此專家認為，恐怕和美股大跌及聯準會降息牛步有關。台新金控首席經濟學家李鎮宇指出，倘若7月降息，效果最好，但可惜聯準會拖到9月才降息，來不及反應美國經濟走下坡的問題，再加上上周美國大型公司財報都不理想，雪上加霜，於是美股大跌、牽累台股。

李鎭宇分析，最近股市暴跌的原因，主要包括美國衰退的風險、A.I.殺手產品遲遲沒有出現、輝達新產品有瑕疵遞延上市、股神賣了一半的蘋果電腦、中東大戰風險大增，另外日本升息則有產生避險資金的投機移轉。

至於日本政府升息的影響，李鎮宇則認為，日本政府升息的效果，只對日圓匯率及日股的變動有影響，台股的表現，主要仍和美股有關，美國經濟、金融市場一出現狀況，就會影響到外資在其他國家資金的布局，包括撤出。

另一方面，由於市場避險情緒高漲，可能又會推升日圓匯率，日圓兌美元匯率今日已升至145.154的新高點，李鎮宇認為，避險資金流入將更強化日圓匯率升值力道。

金管會、央行今日都將公布外資進出的狀況，上周五外資已先行一波撤出，不但賣超，還把資金撤離台灣，並且央行為此上演「阻貶大作戰」，今日情況如何，更高度引市場矚目。

除了美國聯準會太晚降息，未能即時因應美國經濟指數下跌、以及就業市場趨緩這些現象，法人也表示，美國Apple、Amazon、Meta等公司的財報結果不盡理想，因此壓垮美股、更衝擊台股。

對於台股的止跌點，華南永昌投信董事長黃昭棠認為，融資浮額要先清乾淨，倘若浮額清乾淨了，底部就會浮現。

股市投資專家也指出，「漲時重勢，跌時重值」，趁台股大跌近3千點之際，現在適合找基本面佳、獲利配息穩定的個股進場。

台股 日圓匯率 美國經濟

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