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台股股災 台積電罕見遭摜至跌停價813元 市值跌破22兆

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電盤中一度遭摜壓至跌停價813元，跌90元。聯合報系資料照/記者余承翰攝影
台積電盤中一度遭摜壓至跌停價813元，跌90元。聯合報系資料照/記者余承翰攝影

台股隨著美股與亞股大舉修正，台股今日股災跌逾1,500點大型權值股台積電（2330）是空方摜壓標的，罕見盤中一度遭摜壓至跌停價813元，跌90元，跌點創新紀錄成為大盤盤中再度跳水跌逾1,800點的主要因素。

台積電今日大跌，午盤過後跌勢擴大，台積電市值同步大舉萎縮跌破22兆元，依據盤中最低價換算市值降至約21兆元。

台股8月2日急洩1,004點，創下史上單日最大跌點，收在21,638點，2萬2千點都失守，今日進一步下殺，盤中跌破19,800點，台積電數度亮燈跌停，數度打開並在跌停價位整理。

法人認為，台積電基本面沒太大變化，不過，國際局勢與金融市場動盪，使台股信心面遭遇變化，今日大盤爆量重挫逾1,530點，台積電與鴻海（2317）都是摜壓標的，台積電早盤跌破840元跌逾7%，盤中下跌逾70元至少影響大盤700點，午盤過後進一步下殺拖累大盤表現，而鴻海率先亮燈跌停也影響市場信心。

隨著台股修正，近期市場再傳出輝達GB200將延後出貨，製造設計問題各界看法不一，依據業界最新說法，光罩等問題在一個月前已改善，目前問題仍是後段組裝不順以及終端市場需求是否因為總體經濟衰退疑慮而有下修的可能，後續變化有待觀察。

台積電 台股 跌停

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