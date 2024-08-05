Nike、lululemon都是它客戶！10檔熱門奧運概念股一次看

熱門奧運概念股是它們

No.10 鈺齊

2024 年 巴黎奧運 熱鬧開鑼！台灣有哪些廠商受惠呢？像是電視及螢幕面板商的友達、群創， 運動 用品業的寶成、鈺齊、志強、儒鴻等，下半年營運皆看旺。其中志強專注於足球鞋市場，受惠於2024年歐洲盃、美洲盃以及奧運足球項目，帶動相關買氣，上半年自結合併損益結果，上半年營業毛利18.48億元、年增64.3%，營業利益7.67億元、年增214.3%，每股稅後純益4.02元，已賺贏去年全年的2.78元。 《網路溫度計DailyView》 今天根據 《KEYPO大數據關鍵引擎》 輿情分析系統，統計整理出十大高聲量奧運概念股，帶您暸解這些厲害的台灣公司。

鈺齊成立於1995年，主要經營登山鞋、運動鞋、戶外鞋、休閒鞋等鞋品之代工及研發，工廠分布在中國、越南、柬埔寨，代工鞋子均為世界知名品牌，像是 The North Face、迪卡儂等。鈺齊經營策略主打少量多樣、製程更複雜、門檻更高的「戶外鞋」市場， 2000年成功取得GORE-TEX認證，開始有能力生產戶外防水鞋，是國內唯二擁有GORE-TEX技術的製鞋廠。

部落客邏輯投資2023年8月發文表示，「看好鈺齊的投資潛力，明年有機會迎來復甦，以及參與奧運題材」。對此，有網友在底下留言，「這檔好股票開始被注意到了，不久前的法說會公司展望佈局蠻明確的」。

No.9 遠東新世紀

No.8 志強

遠東新世紀原稱遠東紡織，成立於1945年，是台灣知名的跨國企業集團，業務涵蓋紡織、石化、能源、電子、運輸、金融、建設及通信等多個領域。遠東新為全球回收聚酯材料領導者，近年陸續於菲律賓、日本、越南等地設廠，積極擴充回收聚酯產能。2024年迎來奧運商機，遠東新回收聚酯產品，受到Nike、Adidas等國際運動品牌青睞，成為多個國家隊的球衣布料供應商，其環保鞋材與機能布料訂單持續增加，在市場高需求與產能擴充的助攻下，遠東新2024年綠色產品營收預計再創新高。有PTT網友表示，「遠東新就是穩穩配，對股東好」、「股價太高了，跌下來讓我買吧」、「股價一直不下來是要怎麼買」。示意圖／pexels

志強成立於1992年，專注於鞋類產品設計、生產和銷售，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座，於越南、柬埔寨、印尼等多國均有據點，為Adidas、Nike、Brooks等足球鞋、運動鞋品牌提供代工服務。 足球為全世界最多人從事的運動，全球足球鞋年銷量約9000多萬雙，志強生產的足球鞋約佔市場20%。

因應奧運商機，各大鞋廠擴大下單力道，加上2024年還有歐洲盃足球賽，兩大賽事舉辦，志強營收可望增加，志強2024年上半年每股稅後純益4.02元，已賺贏去年全年的2.78元。有PTT網友表示，「每次都會炒這題材」、「終於來得及上車」、「主要跟著籌碼走，不知道何時要動，買一點等」。

No.7 豐泰

豐泰成立於1971年，為世界上最大的運動鞋和休閒鞋製造商之一，主要為Nike、Adidas等知名品牌代工生產。豐泰工廠遍布中國、越南、印尼與印度，目前擁有13萬多名員工，生產的運動鞋數量占主要客戶Nike全球銷售量的六分之一。

豐泰2024年在越南南河及印度第三工業區設新廠，規劃生產非「Nike」鞋款，未來可帶動集團的製鞋產能，長期營運看俏。2024年6月11日有人在股市爆料同學會以「未來最熱門的題材是什麼？」為題發文，其中奧運題材概念股的鞋類廠商出現豐泰，有網友表示，「豐泰目前最強勢，而且才剛站上季線」、「儒鴻也飆上去幾天了，豐泰我也有跟到，就看今天還會不會了，都是整理後又重新上車的」。

No.6 儒鴻

儒鴻是台灣紡織界龍頭，成立於1977年，以生產高品質的運動服、休閒服及專業服飾聞名，不少國際品牌包含Nike和lululemon都是其客戶。儒鴻致力於研發創新技術，提供防水、防風、透氣和快乾等多功能面料，於全球擁有多個生產基地，包括柬埔寨和越南等地，以卓越的研發能力和高效的生產流程贏得業界高度評價。

奧運服飾商機可分為兩部分，第一部分是印上奧運logo的T恤等應景服飾，第二部分則是在高階機能服部分，聚焦在如何穿得更舒適、環保，而奧運是許多運動明星齊聚的殿堂，有機會帶動機能服、環保衣的潮流與需求。奧運於7月26日至8月11日舉辦，帶動相關概念股的買氣與關注度，有網友認為，「短期內將成為台股的主流」、「期待」。

No.5 聚陽

聚陽成立於1990年，為全球第五大成衣代工廠，專注於高品質成衣的設計、製造和銷售，產品涵蓋功能性服裝、休閒服、運動服等多種類型，業務遍及全球，主要市場包括美國、歐洲和日本，與眾多國際知名品牌合作，客戶包括Gap和GU等。

聚陽鎖定智慧紡織領域，與晶翔機電共同研發的「動作捕捉智慧套裝」，在2024台北國際電腦展官方獎項中摘金，該套裝為業界唯一可水洗的全身動作捕捉體感服飾，未來可用於運動訓練、體適能檢測等方面，強化運動成效，同時也減少運動受傷的風險。聚陽2024年第2季營收約77億元，年增6.5%，創歷年同期新高。聚陽董事長周理平曾表示，目前訂單能見度已看到今年底、甚至明年初，聚陽下半年單季營收將拚百億元大關。有網友表示，「營運好衝高股價」。

No.4 寶成

寶成創立於1969年，專注於運動鞋、休閒鞋和戶外鞋的製造，為全球多家知名品牌如Nike、Adidas、Puma和Converse的代工生產。寶成擁有強大的生產能力和廣泛的供應鏈，工廠遍布中國、越南、印尼和墨西哥等地。

2024年多個全球大型體育賽事陸續登場，歐洲盃、美洲盃以及巴黎奧運的足球賽接力登場，除各大品牌紛紛贊助奧運國家隊服，Adidas競速跑鞋也推出奧運限定配色，拉升體運用品整體銷量。寶成訂單能見度到第三季都很滿，推升產能利用率拉高至90%、毛利率大於25%，全年獲利有機會再創歷史新高，每股稅後純益有望挑戰5元，有網友表示，「買入了」、「已上車」。

No.3 友達

友達於1996年成立，專注於設計、製造和銷售多樣化的顯示器產品，包括液晶顯示器面板、OLED面板及相關顯示技術，應用涵蓋消費電子、工業、醫療、車載及商用顯示等領域，是全球領先的顯示技術解決方案供應商。

受惠於巴黎奧運7月登場，以及AI PC問世等不同利多帶動，可望拉高電視、IT設備等出貨動能，為沉悶已久的大型TV面板報價注入強心針。近期台股震盪拉回之際，友達第二季營收繳出雙位數成長。法人樂觀看待友達營收有望逐季上升，預估今年營收可望衝上近三年新高，下半年則有機會挑戰單季轉盈。有網友表示，「要漲了」、「今年賽事多跟地震，所以大家要換電視」。

No.2 群創

群創成立於2003年，是全球領先的顯示器製造商之一，專注於生產液晶顯示器、有機發光二極體，應用範圍涵蓋電視、電腦顯示器等面板。奧運期間全球觀眾對高品質、大屏幕顯示器的需求增加，無論是家用電視、公共場所的大型顯示屏，還是商業場所的廣告屏，都需要高解析度、色彩鮮豔的螢幕來呈現賽事的精彩瞬間，連帶推動了電視和顯示器的銷售，增加面板公司的訂單量和銷售額。

隨著7月巴黎奧運開幕，面板雙虎群創和友達挾奧運題材，為長期低迷的大型電視面板價格注入新的活力，群創股價看漲。有網友表示，「起飛吧」、「可以解套了嗎」？

No.1 愛爾達

愛爾達成立於2000年，是一家數位媒體和娛樂公司，專注於數位電視、多媒體服務和國內外體育賽事的直播和轉播，包括奧運會、世足賽和各大職業聯賽。愛爾達6月舉行巴黎奧運聯合轉播記者會，羽球選手王齊麟、李洋以及拳擊選手黃筱雯、桌球選手林昀儒現身站台，有網友表示，「超期待！加油」、「麟洋加油，巴黎奧運拿金牌」。

愛爾達因轉播奧運，股價讓不少投資人看好，今年二月中，一口氣將體育台擴增到12個，滿足不同運動迷的需求。於2024年3月以數位雲端產業類別登上創新板（創業板），以成交價50元上市，成為今年度第8家掛牌上市的公司，也成為國內第一家100%營運新媒體的上市公司。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年7月20日至2024年7月18日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

只有官方贊助商能用奧運行銷！店家推「奧運優惠」算侵權

前進體育賽事最高殿堂！巴黎奧運台灣選手人氣討論TOP 10

巴黎奧運台灣隊服出爐！滿滿設計巧思呈現特色文化工藝

奧運羽球籤表出爐！戴資穎、依瑟儂再次上演宿命對決

懶人包／一起為台灣選手加油！巴黎奧運台灣各項目賽程、轉播資訊一次看